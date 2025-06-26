الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

ترامب: سنتحدث مع إيران الأسبوع المقبل وقد نوقع الاتفاق

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات مع مسؤولين إيرانيين الأسبوع المقبل.


وأشاد ترامب بالقصف الأمريكي باعتباره "سبب النهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل"، قائلًا إن قراره استهداف مواقع نووية إيرانية بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات يوم الأحد أنهى الحرب واصفا الأمر بأنه "انتصار للجميع".

وتجاهل تقييمًا مبدئيًّا لوكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية يفيد بأن "مسار إيران نحو صنع سلاح نووي ربما يكون قد تأخر لأشهر فحسب".

وقال "كانت الأضرار جسيمة جدًّا. كان تدميرًا تامًّا".

في غضون ذلك، وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، سعى الإيرانيون والإسرائيليون إلى استئناف حياتهم الطبيعية بعد المواجهة التي استمرت 12 يومًا.

وقال ترامب، متحدثا من لاهاي، حيث حضر قمة حلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء، إنه لا يتوقع أن تنخرط إيران مجددا في تطوير أسلحة نووية. ودأبت طهران لعقود على نفي اتهامات القادة الغربيين لها بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأوضح "سنتحدث معهم الأسبوع المقبل، مع إيران. قد نوقع اتفاقا. لا أعلم. بالنسبة لي، لا أعتقد أن ذلك ضروري".

وأردف "آخر ما يريدون فعله هو تخصيب أي شيء في الوقت الحالي. إنهم يريدون التعافي"، في إشارة إلى الاتهامات الغربية لإيران "بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة النووية".

وأمس الأربعاء، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف في بيان إن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة جراء الضربات الجوية الأمريكية، لكنه لم يصل إلى حد إعلان تدمير البرنامج.

وأضاف أن الوكالة أكدت "مجموعة من الأدلة الموثوقة" على أن عددا من المنشآت الإيرانية الرئيسية دمر ويحتاج سنوات لإعادة بنائه.

وقدرت الوكالة النووية الإسرائيلية أن الضربات "أعادت قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية سنوات للوراء".

ونشر البيت الأبيض التقييم الإسرائيلي، غير أن ترامب قال إنه لا يعتمد على معلومات المخابرات الإسرائيلية.

وعبر ترامب عن ثقته في أن طهران ستنتهج مسارًا دبلوماسيًّا نحو تسوية الأمر.

وأضاف أنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، "فلن نسمح بحدوث ذلك. أولًا، من الناحية العسكرية، لن نفعل ذلك"، مضيفًا أنه يعتقد "أننا سنتمكن في النهاية من إقامة علاقة ما مع إيران لحل هذه القضية".

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