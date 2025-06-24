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خارج الحدود

خامنئي بعد إعلان وقف النار مع إسرائيل: الشعب الإيراني عصي على الاستسلام

المرشد الإيراني الأعلى
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إن الشعب الإيراني "عصي على الاستسلام"، وذلك في أول تصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين طهران وتل أبيب.

وكتب خامنئي في منشور جديد عبر حسابه على منصة"إكس": "أولئك الذين يعرفون تاريخ إيران وشعبها، يدركون أن الشعب الإيراني عصيٌّ على الاستسلام".

وجاء منشور خامنئي بعد أن أعلن ترامب أن طهران وتل أبيب، وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت جرينيتش ممّا سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يومًا بين البلدين.

وكتب ترامب على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه "تم الاتفاق بشكل تامّ بين إسرائيل وإيران على وقف شامل وكامل لإطلاق النار".

وأضاف أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ستّ ساعات" من كتابة منشوره، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك، مشيرا إلى أنّه بعد مرور 12 ساعة أخرى "سيُرحّب العالم رسميا بنهاية حرب الـ12 يومًا".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وإيران إثر هجوم مباغت شنّته الأولى على الجمهورية الإسلامية في 13 يونيو.

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المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الشعب الايراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب بين طهران وتل أبيب

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