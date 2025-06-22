الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول إيراني: أي تحرك لاستهداف خامنئي سيؤدي إلى رد بلا حدود

المرشد الإيراني علي
المرشد الإيراني علي خامنئي، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله: “إن أي تحرك لاستهداف المرشد الإيراني علي خامنئي سيغلق باب التفاوض والاتفاق وسيؤدي إلى رد بلا حدود”.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الإيرانية: “إن الإدارة الأمريكية التي أشعلت الحرب ستتحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة للغاية لعدوانها”.

إيران توجه تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا 

وأفادت صحيفة “ نيويورك تايمز” عن مسئولين أمريكيين، اليوم الأحد، بأن البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

txt

مسؤول إيراني يكشف أبرز الأسماء المرشحة لخلافة خامنئي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن قوات بلاده شنت سلسلة من الهجمات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفها بالناجحة والرادعة.

وقال ترامب، في خطاب فجر اليوم الأحد: إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مضيفًا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث دُمّرت كليًا"، على حد تعبيره. 

وصرّح الرئيس الأمريكي بأن "الضربات حققت نجاحًا عسكريًا رائعًا"، مشددًا على أن "على إيران الآن أن تصنع السلام"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران المرشد الايراني فوردو ترامب خامنئي

مواد متعلقة

مسؤول إيراني يكشف أبرز الأسماء المرشحة لخلافة خامنئي

خامنئي يرشح ثلاثة شخصيات لخلافته حال اغتياله، القائمة سرية وليس من ضمنها نجله مجتبى، وسلسلة إجراءات غير مسبوقة لحماية إيران خلال الحرب

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

وصول زوجة حسام حسن إلى محكمة الدخيلة بعد قضاء ليلة في الحجز

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسؤول إيراني: أي تحرك لاستهداف خامنئي سيؤدي إلى رد بلا حدود الحرس الثوري الإيراني: النظام الأمريكي ارتكب جريمة صارخة وغير مسبوقة