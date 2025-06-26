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الصحة: تقديم 205 ألف خدمة علاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال مايو

المستشفيات الصدرية
المستشفيات الصدرية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 205 ألف و686 خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية  على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي 2025، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة بجميع مستشفيات الوزارة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن الخدمات المقدمة شملت  154 ألف و172 خدمة بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية وأقسام الإستقبال والطوارئ، كما تم إجراء 171 منظار شعبي ومنظار صدري.


تقديم خدمات الأشعة لـ 45780  مريض

 


وأضاف “عبد الغفار“، أنه تم تقديم خدمات الأشعة لـ 45780  مريض، شملت إجراء أشعة ( عادية_ مقطعية_تلفزيونية )، كما تم القيام بإجراء 352 عملية جراحية في الصدر منها  214 جراحة صغرى و101 جراحة متوسطة و11 جراحة كبرى و26  جراحات ذات مهارة فائقة.

ومن جانبة أشار الدكتور بيتر وجيه  مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، إلى  تقديم الرعاية الطبية  لعدد 5211 بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، من بينها ( 2121)  حالة بالأقسام الداخلية المجانية، و( 2022) حالة بالرعايات المركزة، كما تم القيام  بمناظر 482   حالة عن طريق تقنية التشخيص عن بعد – Tele Medicin وذلك بمستشفيات صدر (المعمورة ,دمنهور، طنطا ,المنصورة, المنيا , أسيوط , كفر الشيخ , منوف , المصح البحري).  

تدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية

 

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار استراتيجية الوزارة الإهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية تم تدريب 244 من العاملين بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية من الأطباء والصيادلة والتمريض، وذلك من خلال عقد عدة دورات تدريبة مختلفة خلال شهر مايو الماضى 2025.

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ومن جانبه أوضح الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن الدورات التدريبية المنفذة  شملت تدريب العاملين بمستشفيات الصدر على أساسيات الرعاية المركزة  وكيفية التعامل مع حالات الرعاية للجهاز التنفسي، كما شمل التدريب على مكافحة مرض الدرن بداية من الإكتشاف المبكر للمرض والتشخيص حتى العلاج وكيفية ترصد الآثار الجانبية لأدوية الدرن وطريقة الإبلاغ الصحيحة عنها، كما تم التدريب على طرق تحسين الأداء، حيث تولى التدريب نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية.

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