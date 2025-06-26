البنوك ترسم خريطة الهدنة.. الدولار يهبط بشكل قياسي بعد يومين من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. وهذه سيناريوهات العملة الخضراء بين هدنة هشة وتصعيد متجدد

بينما تتنفس الأسواق الصعداء بعد عاصفة الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل، يبقى مصير الجنيه مرهونا بشرطين، استمرار هدنة هشة في منطقة تمزقها التناقضات، وفعالية السياسات المحلية في تحويل الصدمات إلى فرص للوصول إلى أسواق مستقرة جاذبة للاستثمارات وليست طاردة للأموال الساخنة، في ظل منطقة ملتهبة بالصراعات، تعيش مصر في مركزها لتتأثر من تداعياتها بشكل كبير في كافة القطاعات الاقتصادية مما ينعكس على العملة بشكل سلبي.

مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في يوم الثلاثاء الماضي، شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا مفاجئا أمام الجنيه المصري، بعد أن وصل إلى 51 جنيها خلال ذروة التوترات، ارتفاعا من نحو 49.30 بالبنوك، ومع وقف إطلاق النار بين البلدين عادت العملة الخضراء للتراجع مرة أخرى لتصل إلى حوالي 49.90 جنيها في أغلب البنوك المصرية، هذا التراجع يعكس تحسن ثقة المستثمرين بعد انحسار مخاطر اضطراب إمدادات النفط وتوسع الصراع الإقليمي.

الدولار الأمريكي، فيتو

آليات تأثير التوترات الجيوسياسية على الجنيه

هناك العديد من الآليات التي أثرت على الجنيه المصري ما بين الإرتفاع والهبوط، والتي يأتي من أبرزها هروب الأموال الساخنة مع اندلاع الصراع بين إيران وإسرائيل، حيث خرج نحو 800 مليون دولار من استثمارات أجانب في أذون الخزانة المصرية خلال أيام الصراع، وعودة التدفقات حال استقرت الأوضاع، خاصة مع بلوغ استثمارات الأجانب 38 مليار دولار حتى مارس 2025.

ومن بين الآليات المؤثرة أيضا، أسعار النفط وتكاليف الاستيراد، حيث ارتفع النفط إلى 80 دولارا للبرميل أثناء التوتر، مما زاد ضغوط فاتورة الواردات، وبعد الهدنة، انخفض النفط إلى 67.95 دولارا لبرنت، مما خفف الضغط على الاحتياطي النقدي.

ولم تقف العوامل المؤثرة عند هذا الحد فقط، ولكن تحويلات المصريين بالخارج، كان لها تأثير كبير في التحكم بأسعار الدولار بالبنوك، حيث شهدت التحويلات قفزة تاريخية بنسبة 77.1% خلال 10 أشهر، وصلت إلى 29.4 مليار دولار، مما ساهمت في تعزيز المعروض من الدولار.

سيناريوهات الدولار خلال الفترة المقبلة

هناك عدة سيناريوهات لتوقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، الأول يتمثل في استمرار الهدنة، وعودة الدولار لنطاق 49.5–50 جنيها، مدعوما بسياسة البنك المركزي المرنة في إدارة السيولة، وتحسن تصنيف مصر كتاسع دولة عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الدولار والجنيه، فيتو

أما السيناريو الثاني، فهو يتمثل في التصعيد المتجدد، مما ينعكس على صعود الدولار فوق 51.5 جنيه، بسبب هروب استثمارات أجنبية إضافية، وارتفاع النفط مجددا، بالإضافة إلى التهديدات بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من تجارة النفط العالمي.

وبالنسبة للسيناريو الأخير، يأتي نتيجية العوامل الخارجية المؤثرة، والتي تتمثل في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع أن يقوم بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2025، مما يضعف الدولار عالميا، ناهيك عن استقرار قناة السويس، وهذا لأن تجنب اضطرابات البحر الأحمر يحافظ على إيراداتها بعدما تعرضت لخسائر وصلت إلى 7 مليارات دولار خسائر سابقة بسبب هجمات الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

جهود الحكومة والمركزي للسيطرة على الأسواق

حرصت الحكومة المصرية والبنك المركزي، على إتخاذ إجراءات طارئة خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد مع بداية الصراع بين إيران وإسرائيل، والمتمثل في تأمين السلع الأساسية وتيسير منح التراخيص للمستثمرين، بالإضافة إلى دورها خلال الفترة الماضية في الإصلاحات الضريبية التي انعكست على زيادة الإيرادات بنسبة 36% دون فرض ضرائب جديدة، بجانب تدخل البنك المركزي لضبط السيولة عند الحاجة.

الجنيه مرآة للاستقرار الإقليمي

وبينما تشير المؤشرات الحالية إلى استقرار نسبي للدولار حول 49.90 جنيه، يظل المشهد مرهونا بعاملين، الأول استدامة الهدنة الإيرانية-الإسرائيلية، خاصة مع تحذيرات إسرائيل بالرد على أي هجمات جديدة، والثاني فعالية السياسات المحلية في تعويض الصدمات الخارجية عبر تحفيز الاستثمار وزيادة التحويلات.

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