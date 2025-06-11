وزير الخزانة الأمريكي: الصين تمتلك فرصة فريدة لاستقرار اقتصادها

دعا وزير الخزانة في الولايات المتحدة، سكوت بيسنت، الصين، اليوم الأربعاء، إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاقية تجارية أولية توصلت بكين إليها مع واشنطن في مدينة جنيف السويسرية في مايو، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان اتفاق مفاوضين من البلدين على إطار عمل جديد لتنفيذ الاتفاق.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي، خلال شهادته أمام لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب بالولايات المتحدة، أن بكين تمتلك "فرصة فريدة" لتحقيق استقرار اقتصادها عبر التحول من الإنتاج الصناعي الزائد للتصدير إلى رفع الاستهلاك المحلي.

وقال الوزير: "لكن البلاد في حاجة إلى أن تكون شريكا موثوقا به في المفاوضات التجارية... إذا قررت الصين تصحيح مسارها عبر الالتزام بنهاية اتفاقية التجارة الأولية التي حددناها في جنيف الشهر الماضي، فإن إعادة التوازن الكبير والجميل بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون أمرا ممكنا".

الرسوم الجمركية على الصين

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الأربعاء، أن الاتفاق مع الصين "تم"، وأن الرسوم الجمركية على الصين ستبلغ 55% مقابل 10% تعريفات صينية على المنتجات الأمريكية.

ولم يشر بيسنت خلال شهادته إلى أي تفاصيل متعلقة بإطار العمل المتفق عليه مع الصين بعد المفاوضات التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن.

لكن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قال إن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين لن تتغير عن مستوياتها الحالية، حتى مع استمرار المفاوضات بين واشنطن وبكين بشأن اتفاق تجاري جديد.

بينما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News، إن نسبة التعريفات الجمركية 55% ليست جديدة. بل تشمل الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة الحالية البالغة 30% على الصين، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات محددة كانت سارية بالفعل.

كان وزير الخزانة الأمريكي غادر المفاوضات في لندن قبل انتهائها من أجل العودة إلى الولايات المتحدة بهدف حضور جلسة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي.

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