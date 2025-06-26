الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق سوبر ماركت في مصر الجديدة

مطافي
مطافي

كشفت تحقيقات  نيابة مصر الجديدة حول حريق نشب داخل سوبر ماركت أسفل عقار سكني بشارع عثمان بن عفان بمنطقة مصر الجديدة ان ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 


كانت  النيابة العامة أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة ولبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة حريق سوبر ماركت بمصر الجديدة.


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل سوبر ماركت بأحد العقارات فى شارع عثمان بن عفان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة شارع عثمان بن عفان منطقة مصر الجديدة مصر الجديدة غرفة عمليات شرطة النجدة

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اندلاع حريق في عقار مكون من 5 طوابق بالعبور

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