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حوادث

بعد تفحم شخص، النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في حلوان

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بمدينة حلوان، مما أسفر عن مصرع شخص وتفحم جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة سكنية بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في أحد العقارات السكنية بمساكن الزلزال بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين مصرع شخص وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة نيابة حلوان حلوان

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