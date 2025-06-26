حقيقة وصول عرض خليجي لـ طاهر محمد طاهر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي، تلقى عرضًا شفهيًّا من أحد الأندية الخليجية خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع مصادرنا في النادي الأهلي وأكدوا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن وفي حالة وصول عرض سيتم مناقشته ودراسته مع الجهاز الفني".

واختتم: "انتشرت أخبار أن الوكرة القطري طلب طاهر محمد ولكن تواصلنا مع مسؤولي النادي القطري ونفوا تمامًا الدخول في أي مفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب".

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، أمس الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت أول أمس مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

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