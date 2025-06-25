تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية بنظامي 3 و5 سنوات

تنيق الجامعات 2025.. انتهى طلاب الشهادات الفنية 2025، من أداء الامتحانات، وبدأوا الآن مرحلة البحث عن استكمال الدراسة، من خلال الجامعات، وما هو التخصص المناسب بالنسبة لهم.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات من الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشهادات الفنية سواء بنظام الثلاث أو الخمس سنوات في الجامعات الحكومية، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني نرصدها في هذه السطور.

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2025

هناك بعض الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية بنظامي 3 و5 سنوات، وهي كالتالي:

أولا: كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

كلية التربية جامعة حلوان.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (بني سويف، وحلوان، وسوهاج، وأيضا السويس).

كلية الاقتصاد المنزلي في جامعات المنوفية، والعريش، وحلوان.

كلية الآثار في جامعات القاهرة، وأسوان، ودمياط، ومطروح، والفيوم.



كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 5 سنوات

كلية التجارة.

كلية التربية (الأقسام التي بها شعب تعليم فني).

كلية التربية النوعية.

كلية الزراعة.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية اقتصاد منزلي.

كلية الهندسة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الآثار.

كلية الفنون الجميلة

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

ثانيا: كليات تقبل طلاب الدبلوم الزراعي نظام 3 سنوات

كلية الزراعة.

كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة العلوم الزراعية.

كلية التربية.

كليات تقبل طلاب الدبلوم الزراعي بنظام 5 سنوات

-برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

كليات الزراعة بالفرقة الثانية بجامعة عين شمس والإسماعيلية والمنوفية والمنصورة.

كلية التربية بجامعة المنوفية.

كلية التكنولوجيا والتنمية الشعبة الزراعية الزقازيق.

القبول بالمعاهد العالية الخاصة للتعاون والإرشاد الزراعي.

المعاهد العالية للسياحة والفنادق من الحاصلين على الثانوية الزراعية نظام 5 سنوات، شرط الحصول على 60% فأكثر، وفي حدود الأعداد المقررة، والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح وحسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

ثالثا: كليات تقبل طلاب الدبلوم التجاري بنظام 3 سنوات

كلية تجارة.

كلية تربية.

كلية تكنولوجيا وتنمية.

كلية السياحة والفنادق (تعليم متبادل).

كليات تقبل طلاب دبلوم التجارة بنظام 5 سنوات

كلية التجارة.

كلية الحقوق.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

كلية التربية النوعية.



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