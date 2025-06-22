ننشر عناوين وأرقام هواتف معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات

تنسيق الجامعات 2025، فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، سيبدأ الطلاب في البحث عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات، حيث يقبل الطلاب على تسجيل رغباتهم من خلالها، نظرا لوجود مشرفين يقومون بمساعدتهم في عملي تسجيل الرغبات.

وحرصت وزارة التعليم العالي على تسهيل إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، من خلال تخصيص عدد من المعامل المعتمدة داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلاب الراغبين في أداء التنسيق الإلكتروني، وذلك تحت إشراف نخبة من المختصين المؤهلين.

وتستعرض بواب فيتو خلال السطور التالية، قائمة بمواقع هذه المعامل، وأرقام الهواتف الخاصة بها، تيسيرا على الطلاب.

قائمة بمواقع معامل التنسيق الإلكتروني الجامعات

الجيزة- جامعة القاهرة

كلية الهندسة –01280811664

كلية الزراعة- 35681968

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية:

01225217799

0100330887

الإسكندرية- جامعة الإسكندرية

كلية الآداب 0348757370

كلية العلوم ومحرم بك: 0359098720

المدينة الجامعية: 0342899160

كلية الهندسة: 0359144750

التربية الرياضية (بنين – أبي قير): 0356211230

كلية التربية: 0348057520

دمهنور- جامعة دمنهور

كلية التجارة (المجمع النظري – الأبعادية):

0453282270 –01002238927

كلية التربية 0453282250

كلية الطب البيطري (المجمع العلمي): 0111266310 04533205700

كلية العلوم: 04532930110

القاهرة- جامعة عين شمس

كلية الحاسبات داخل الحرم

12836003810

كلية الآداب داخل الحرم

كلية البنات بمصر الجديدة

10082848810

كلية الهندسة – العباسية

12208733160

المدينة الجامعية طلبة – العباسية

12278552060

أسيوط

معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب

10970998060

معمل الحاسب الآلي بقطاع (1)

10038518830

طنطا

بمنى المكتبة المركزية – كلية الصيدلة بالمجمع الطبي

01009391796

الزقازيق

معامل الحاسبات المركزية – أمام مكتب رئيس الجامعة

12124745360

10939444500

11115570590

المنصورة

وحدة الخدمات الإلكترونية – المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان

15536263240

12219440010

كلية التربية بالحرم الجامعي

106902073550

كلية الصيدلة بالحرم الجامعي

10076515650

دمياط

المدينة الجامعية بنين – قاعة التنسيق الإلكتروني

10042012320

101207002540

كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي

1220015470

كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة

10904146290

بني سويف

معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام

10053630980

معمل تكنولوجيا المعلومات – كلية الحاسبات بشرق النيل

12226455510

حلوان

المعمل المركزي – حرم الجامعة

10244025400

كلية الهندسة – المطرية

10015315460

كلية الهندسة – حلوان

10052535570

كلية التربية الرياضية بنين – الهرم

11133466200

كلية الفنون الجميلة – الزمالك

12288006070

كلية التربية الموسيقية – الزمالك

10039551150

ملاحظات هامة عليك معرفتها قبل الذهاب لمعمل التنسيق الإلكتروني

تفتح المعامل أبوابها يوميًا خلال فترة التنسيق، ويُراعى الحضور مبكرًا لضمان إتمام الإجراءات.

يُرجى اصطحاب المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، إيصال تسجيل التنسيق، صور شخصية حسب متطلبات الكلية).

تم تزويد كل معمل بفريق دعم فني لمساعدة الطلاب على إدخال رغباتهم بدقة واحترافية.



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