ننشر عناوين وأرقام هواتف معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات
تنسيق الجامعات 2025، فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، سيبدأ الطلاب في البحث عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالمحافظات، حيث يقبل الطلاب على تسجيل رغباتهم من خلالها، نظرا لوجود مشرفين يقومون بمساعدتهم في عملي تسجيل الرغبات.
وحرصت وزارة التعليم العالي على تسهيل إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، من خلال تخصيص عدد من المعامل المعتمدة داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلاب الراغبين في أداء التنسيق الإلكتروني، وذلك تحت إشراف نخبة من المختصين المؤهلين.
وتستعرض بواب فيتو خلال السطور التالية، قائمة بمواقع هذه المعامل، وأرقام الهواتف الخاصة بها، تيسيرا على الطلاب.
قائمة بمواقع معامل التنسيق الإلكتروني الجامعات
الجيزة- جامعة القاهرة
كلية الهندسة –01280811664
كلية الزراعة- 35681968
معهد الدراسات والبحوث الإحصائية:
01225217799
0100330887
الإسكندرية- جامعة الإسكندرية
كلية الآداب 0348757370
كلية العلوم ومحرم بك: 0359098720
المدينة الجامعية: 0342899160
كلية الهندسة: 0359144750
التربية الرياضية (بنين – أبي قير): 0356211230
كلية التربية: 0348057520
دمهنور- جامعة دمنهور
كلية التجارة (المجمع النظري – الأبعادية):
0453282270 –01002238927
كلية التربية 0453282250
كلية الطب البيطري (المجمع العلمي): 0111266310 04533205700
كلية العلوم: 04532930110
القاهرة- جامعة عين شمس
كلية الحاسبات داخل الحرم
12836003810
كلية الآداب داخل الحرم
كلية البنات بمصر الجديدة
10082848810
كلية الهندسة – العباسية
12208733160
المدينة الجامعية طلبة – العباسية
12278552060
أسيوط
معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب
10970998060
معمل الحاسب الآلي بقطاع (1)
10038518830
طنطا
بمنى المكتبة المركزية – كلية الصيدلة بالمجمع الطبي
01009391796
الزقازيق
معامل الحاسبات المركزية – أمام مكتب رئيس الجامعة
12124745360
10939444500
11115570590
المنصورة
وحدة الخدمات الإلكترونية – المدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان
15536263240
12219440010
كلية التربية بالحرم الجامعي
106902073550
كلية الصيدلة بالحرم الجامعي
10076515650
دمياط
المدينة الجامعية بنين – قاعة التنسيق الإلكتروني
10042012320
101207002540
كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي
1220015470
كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة
10904146290
بني سويف
معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام
10053630980
معمل تكنولوجيا المعلومات – كلية الحاسبات بشرق النيل
12226455510
حلوان
المعمل المركزي – حرم الجامعة
10244025400
كلية الهندسة – المطرية
10015315460
كلية الهندسة – حلوان
10052535570
كلية التربية الرياضية بنين – الهرم
11133466200
كلية الفنون الجميلة – الزمالك
12288006070
كلية التربية الموسيقية – الزمالك
10039551150
ملاحظات هامة عليك معرفتها قبل الذهاب لمعمل التنسيق الإلكتروني
- تفتح المعامل أبوابها يوميًا خلال فترة التنسيق، ويُراعى الحضور مبكرًا لضمان إتمام الإجراءات.
- يُرجى اصطحاب المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، إيصال تسجيل التنسيق، صور شخصية حسب متطلبات الكلية).
- تم تزويد كل معمل بفريق دعم فني لمساعدة الطلاب على إدخال رغباتهم بدقة واحترافية.
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