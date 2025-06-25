أبو خاطر يطمئن على الجاهزية البدنية لحكام الإسماعيلية (صور)

لجنة الحكام، عقدت ادارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام برئاسة محمد أبوخاطر بحضور التدريب العملي لحكام منطقة الإسماعيلية لكرة القدم.

وذلك في إطار استراتيجية لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وأعضاء لجنته واستعدادات استقبال الموسم الكروي الجديد.

واستقبل محمد أبو خاطر الكابتن أحمد أبوالرجال رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الكابتن مجدي امبابي المعد البدني والمونديالي محمد حسن المحاضر الفني والكابتن عزة ناجي المحاضر الفني.

أبو خاطر ينقل تحيات أوسكار رويز

ونقل ابوخاطر خلال زيارته لحكام الإسماعيلية تحيات اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم وعلى رأسها الكولومبي أوسكار رويز متمنيا التوفيق والسداد لجميع الحكام ببداية موسم كروي جديد.

تدريب بدني لحكام الإسماعيلية

وحرص أبوخاطر خلال زيارته لحكام الإسماعيلية على إجراء تدريب بدني وعملي من خلال الملعب وعمل نماذج تدريبية مع كل حكم ومساعد وفقا للبرامج التدريبية البدنية مع شرح الأخطاء التي يقع فيها الحكام.

وتضمن اللقاء إجراء حصة تدريبية عالية المستوى ومكثفة من التدريبات البدنية تستهدف تأهيل وتطوير مستوي الحكام بدنيا والوقوف علي جاهزيتهم لاستقبال منافسات الموسم الكروي الجديد واجراء تسخين الحكام قبل بداية المباريات للوقوف على المستوى البدني المطلوب.

الإهتمام بالوزن المثالي للحكام

وشدد ابوخاطر خلال لقائه مع اللجان الفرعية للحكام وتحديدا مدربي اللياقة البدنية بمتابعة أداء ومستوى الحكام بدنيا وعدم التهاون مع أي حكم يقصر في التدريبات البدنية والحفاظ علي الشكل المثالي للحكم من خلال الوزن والطول.

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