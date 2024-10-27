"كاف" يختار أبو خاطر محاضرا بدنيا للحكام الواعدين تحت 30 سنة

محمد أبو خاطر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اختيار قائمة الحكام الدوليين الواعدين المشاركين في الكورس الإعدادي.

وجاء ضمن القائمة محمد ابو خاطر المحاضر والمدرب البدني بالاتحادين الإفريقي والدولي ولكن جاء اختياره ضمن قائمة المحاضرين في فعاليات الكورس.

مشاركة 21 حكما في الكورس

كما قرر كاف مشاركة ٢١ حكما واعدا من مختلف دول افريقيا والذي تمتد إلى خمسة أيام بداية من ٢٧ وحتى ٣٠ أكتوبر الحالي.

ويعد محمد أبو خاطر من أبرز محاضري ومدربي اللياقة البدنية في الوطن العربي والذي يعتمد عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في جميع البطولات الإفريقية التي ينظمها.

محمد أبو خاطر المعد البدنئ بلجنة الحكام، فيتو

كما وقع الاختيار علي محمد أبو خاطر كمحاضر بدني في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد الاداء الكبير والمتميز الذي قدمه في القارة السمراء والوطن العربي الذي شهدت طفرة كبيرة في تقدم الحكام من الجانب البدني.

أبو خاطر يطور نفسه بإستمرار

محمد أبو خاطر يعمل علي افضل واحدث الاجهزة الحديثة المطورة لتدريب الحكام وتأهيلهم بشكل بدني وعلمي حديث والذي اجتهد وكافح لسنوات كثيرة للوصول لأعلي مراتب العلم البدني الحديث.

وتهدف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف علي تطوير كبير لحكام صغار السن الواعدين وذلك لاعداد جيل جديد من الحكام الواعدين وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الأفريقية الكبري التي تنظمها الاتحاد الإفريقي الكاف.