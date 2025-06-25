لوجانو السويسري يعلن رسميا ضم لاعب الأهلي السابق 3 مواسم (فيديو)

قندوسي، أعلن نادي لوجانو المنافس في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الجزائري أحمد قندوسي قادمًا من فريق سيراميكا كليوباترا المصري.

قندوسي يوقع 3 سنوات للفريق السويسري

وقال النادي السويسري عبر موقعه على الإنترنت إن أحمد قندوسي، البالغ عمره 26 عامًا ينضم بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات، حتى 30 يونيو 2028.

لوجانو يعلن ضم أحمد قندوسي، فيتو

وأضاف عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن اللاعب الجزائري الدولي سيكون جاهزًا للانضمام إلى الفريق في سبتمبر المقبل.

🎟️ 𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒔𝒔 𝒑𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆. 𝑭𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒕𝒐 𝑺𝒘𝒊𝒕𝒛𝒆𝒓𝒍𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒖𝒓𝒆! ✈️



Dal Cleopatra FC, arriva il nostro nuovo centrocampista!



Benvenuto in famiglia Ahmed. 🤍🖤 #noibianconeri #fclugano #lugano pic.twitter.com/BEkoFLGilM — FC Lugano (@FCLugano1908) June 25, 2025

وكان سيراميكا قد أعلن في 12 أبريل (نيسان) الماضي أن اللاعب تعرض لكسر في الساق خلال الفوز 2-0 على مضيفه فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وانضم قندوسي إلى سيراميكا قادمًا من منافسه المحلي الأهلي بشكل نهائي بعد فترة إعارة مع الفريق لمدة موسمين، وكان عقده يمتد حتى عام 2028.

وتنطلق منافسات دوري الأضواء السويسري في 25 من الشهر المقبل، حيث يستضيف لوجانو في الجولة الأولى منافسه ثون.

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