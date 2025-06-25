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رياضة

لوجانو السويسري يعلن رسميا ضم لاعب الأهلي السابق 3 مواسم (فيديو)

أحمد قندوسي، فيتو
أحمد قندوسي، فيتو

قندوسي، أعلن نادي لوجانو المنافس في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الجزائري أحمد قندوسي قادمًا من فريق سيراميكا كليوباترا المصري.

قندوسي يوقع 3 سنوات للفريق السويسري

وقال النادي السويسري عبر موقعه على الإنترنت إن أحمد قندوسي، البالغ عمره 26 عامًا ينضم بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات، حتى 30 يونيو 2028.

لوجانو يعلن ضم أحمد قندوسي، فيتو
لوجانو يعلن ضم أحمد قندوسي، فيتو

وأضاف عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن اللاعب الجزائري الدولي سيكون جاهزًا للانضمام إلى الفريق في سبتمبر المقبل.

وكان سيراميكا قد أعلن في 12 أبريل (نيسان) الماضي أن اللاعب تعرض لكسر في الساق خلال الفوز 2-0 على مضيفه فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وانضم قندوسي إلى سيراميكا قادمًا من منافسه المحلي الأهلي بشكل نهائي بعد فترة إعارة مع الفريق لمدة موسمين، وكان عقده يمتد حتى عام 2028.

وتنطلق منافسات دوري الأضواء السويسري في 25 من الشهر المقبل، حيث يستضيف لوجانو في الجولة الأولى منافسه ثون.

 

 

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