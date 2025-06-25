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رياضة

وسام أبو علي يوجه رسالة لجماهير الأهلي: شعرت أننا نلعب على أرضنا

وسام أبو علي
وسام أبو علي

علق وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال نجم الأهلي عبر حسابه على إنستجرام “بطولة نتعلم منها، مليئة باللحظات الصعبة والمميزة، بالتأكيد ساتذكر هذه اللحظات في المستقبل بفخر واعتزاز”.  

وأضاف "يجب أن أشكر جمهور الأهلي الذي جعلنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة، وهذا شيء لا يقدر بثمن ولا يمكن اعتباره أمرا عاديا، استمتعت بكل ثانية".

بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من أمريكا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت أمس مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

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