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رياضة

لاعبو سيراميكا يدعمون أحمد قندوسي بلافتة في مباراة زد بكأس عاصمة مصر (فيديو)

أحمد قندوسي، فيتو
أحمد قندوسي، فيتو

حرص لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق مباراة الفريق وزد بكأس عاصمة مصر على دعم زميلهم الجزائري أحمد قندوسي بعد إصابته الخطيرة التي تعرض لها مؤخرا بمباراة فاركو بالدوري المصري.

وحمل لاعبو سيراميكا لافتة مكتوب عليها: “ألف سلامة”.

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إصابة أحمد القندوسي 

وتعرض قندوسي لإصابة بكسر في الساق نتيجة تدخل عنيف من ياسين الملاح لاعب فريق فاركو خلال مباراة فاركو مساء السبت الماضي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

غياب القندوسي لنهاية الموسم 

وتأكد غياب الجزائري أحمد قندوسي عن مباريات فريقه لنهاية الموسم الجاري بعدما تعرض لكسر في الساق يوم السبت الماضي.

وخضع اللاعب لعملية جراحية عاجلة تم خلالها تركيب مسامير وشرائح بساقه اليسرى في ظل عنف الإصابة التي تعرض لها، وسيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر؛ مما يؤكد عدم مشاركته مع فريقه في باقي مباريات الموسم الحالي.

 

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