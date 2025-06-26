مسلسل حرب الجبالي الحلقة 25، ثريا تعثر على والدها وابن شقيقة حرب في أزمة

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل حرب الجبالي تصاعدًا في الصراع بين الأطراف المختلفة، حيث يقوم رجال حرب باختطاف والد أميرة، ثم يستجوبه حرب برفقة يزن وشادي، ويجبرونه على التعاون معهم بعد أن انكشفت جميع المخططات التي كان يشارك فيها ضد حرب.

ينجح الثلاثي في إغرائه بالمال، فيوافق، ويقوم حرب بأخذ توقيعه على عدة إيصالات أمانة لضمان ولائه وعدم تراجعه.

ويعود والد أميرة إلى زهرة، وينجح في خداعها بأنه أصبح يملك مصدرًا جديدًا للمال، لكنه لا يخبرها بالحقيقة ولا يُفصح عن تعاونه مع حرب، ويدخل منزله لينام، وفي سياق آخر، تزور أنهار ضرتها ملك في السجن.

أما شهيرة فتتقرب من ثريا، الأمر الذي يثير قلق راشد، وتذهب ثريا إلى مقابلة عمل جديدة.

ومن ناحية أخرى، ينجح سعيد في إتمام عملية بالتعاون مع الخواجة، كما يحرص سعيد على تحسين وضعه مع عياش، كما يُبلغ راشد بأن ابنه أصبح يدير المصنع، ما يُثير غضب راشد بشكل واضح.

وتقرر وداد العودة إلى منزل سعيد بالرغم من أنه لم يطلب منها ذلك، وكان ذلك بموجب اتفاق سابق بينها وبين صالح.

وتحرص ثريا على زيارة المسجد الذي كان والدها معتادًا على التردد عليه، وبالفعل تجده هناك، ويذهب حرب ويراها هناك ويشعر بالاطمئنان.

بينما يتلقى يزن اتصالًا من ابنه عمر، يخبره فيه أنه يفتقده كثيرًا، فيرد عليه يزن بأنه سيلتقي بحرب وسيأتي لاصطحابه للمنزل قريبًا، ويُخبره بمكان وجوده، إلا أن الطفل لا يحتمل الانتظار، فيقرر الذهاب إليه، لكن توك توك يصدمه أثناء سيره فيسقط الطفل على الأرض.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.