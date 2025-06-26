الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 25، ثريا تعثر على والدها وابن شقيقة حرب في أزمة

أبطال حرب الجبالي،
أبطال حرب الجبالي، فيتو

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل حرب الجبالي  تصاعدًا في الصراع بين الأطراف المختلفة، حيث يقوم رجال حرب باختطاف والد أميرة، ثم يستجوبه حرب برفقة يزن وشادي، ويجبرونه على التعاون معهم بعد أن انكشفت جميع المخططات التي كان يشارك فيها ضد حرب. 

ينجح الثلاثي في إغرائه بالمال، فيوافق، ويقوم حرب بأخذ توقيعه على عدة إيصالات أمانة لضمان ولائه وعدم تراجعه. 

ويعود والد أميرة إلى زهرة، وينجح في خداعها بأنه أصبح يملك مصدرًا جديدًا للمال، لكنه لا يخبرها بالحقيقة ولا يُفصح عن تعاونه مع حرب، ويدخل منزله لينام، وفي سياق آخر، تزور أنهار ضرتها ملك في السجن. 

أما شهيرة فتتقرب من ثريا، الأمر الذي يثير قلق راشد، وتذهب ثريا إلى مقابلة عمل جديدة. 

ومن ناحية أخرى، ينجح سعيد في إتمام عملية بالتعاون مع الخواجة، كما يحرص سعيد على تحسين وضعه مع عياش، كما يُبلغ راشد بأن ابنه أصبح يدير المصنع، ما يُثير غضب راشد بشكل واضح. 

وتقرر وداد العودة إلى منزل سعيد بالرغم من أنه لم يطلب منها ذلك، وكان ذلك بموجب اتفاق سابق بينها وبين صالح. 

وتحرص ثريا على زيارة المسجد الذي كان والدها معتادًا على التردد عليه، وبالفعل تجده هناك، ويذهب حرب ويراها هناك ويشعر بالاطمئنان. 

بينما يتلقى يزن اتصالًا من ابنه عمر، يخبره فيه أنه يفتقده كثيرًا، فيرد عليه يزن بأنه سيلتقي بحرب وسيأتي لاصطحابه للمنزل قريبًا، ويُخبره بمكان وجوده، إلا أن الطفل لا يحتمل الانتظار، فيقرر الذهاب إليه، لكن توك توك يصدمه أثناء سيره فيسقط الطفل على الأرض.

 

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي 

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 25 حرب الجبالي قصة مسلسل حرب مسلسل حرب الجبالي

مواد متعلقة

مسلسل فات الميعاد الحلقة 10، بسمة في صدمة بعد استلام إنذار بالطاعة

مسلسلات سلطت الضوء على قضية العنف الزوجي، آخرها فات الميعاد

محمد ثروت ضيف معتز التوني في سادس حلقات "فضفضت أوي"

انطلاق تصوير مسلسل "في رواية أحدهم" بطولة محمد فراج

الأكثر قراءة

مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

فلومينينسي يطيح بـ صن داونز من كأس العالم للأندية

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

تبدأ من 68 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عامر بن فهيرة ثالث ثلاثة خلال الهجرة النبوية

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الزواج العرفي؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية