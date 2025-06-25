مانشستر يونايتد يقترب من صفقة كاميرونية لتدعيم خط الهجوم

اقترب نادي مانشستر يونايتد من ضم صفقة هجومية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا جارديان" أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من حسم تعاقده مع الكاميروني بريان مبيومو، جناح برينتفورد، بعدما قدم عرض ثاني لإدارة برينتفورد بقيمة تتجاوز 60 مليون جنية إسترليني، لتصبح الصفقة قريبة من الحسم.

وكان مانشستر يونايتد نجح في ضم ماتيوس كونيا لاعب فريق ولفرهامبتون مقابل 65 مليون جنيه استرليني، وفي حالة نجاح النادي في ضم مبيومو، سيكون قد أنفق الفريق 125 مليون جنيه إسترليني.

وشارك مبيومو العام الماضي مع برينتفورد في 42 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا وصناعة 8 أهداف.

ويذكر أن اللاعب الكاميروني يعد من أحد هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حيث تمكن من إحتلال المركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة برصيد 20 هدفًا بجانب كريس وود مهاجم نوتينجهام فورست.

مانشستر يونايتد: نخطط لحصد الدوري الإنجليزي 2028

الدوري الإنجليزي، أكد عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، أن هناك خطة طموحة تم وضعها تهدف إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي موسم 2028.

وقال “برادة”، إن النادي يستعد للاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيسه عام 2028، وأن الهدف هو الفوز بلقب دوري الرجال والسيدات، لتكون احتفالية كبيرة.

وأضاف برادة: "الأمر يتعلق بوضع سلسلة من الأهداف ضمن إطار زمني محدد، حتى نتمكن من تركيز جهودنا وطاقتنا على تحقيق ذلك الهدف".

وأكمل تصريحاته: "أنهينا الموسم الماضي في المركز الـ15 وقد تبدو الأمور مستحيلة، لكن لا مستحيل في كرة القدم، ونسعى لتحقيق الحلم والهدف بكل الطرق الممكنة".

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