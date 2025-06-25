الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من صفقة كاميرونية لتدعيم خط الهجوم

لاعبو مانشستر يونايتد،
لاعبو مانشستر يونايتد، فيتو

اقترب نادي مانشستر يونايتد من ضم صفقة هجومية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا جارديان" أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من حسم تعاقده مع الكاميروني بريان مبيومو، جناح برينتفورد، بعدما قدم عرض ثاني لإدارة برينتفورد بقيمة تتجاوز 60 مليون جنية إسترليني، لتصبح الصفقة قريبة من الحسم.

وكان مانشستر يونايتد نجح في ضم ماتيوس كونيا لاعب فريق ولفرهامبتون مقابل 65 مليون جنيه استرليني، وفي حالة نجاح النادي في ضم مبيومو، سيكون قد أنفق الفريق 125 مليون جنيه إسترليني.

وشارك مبيومو العام الماضي مع برينتفورد في 42 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا وصناعة 8 أهداف.

ويذكر أن اللاعب الكاميروني يعد من أحد هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حيث تمكن من إحتلال المركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة برصيد 20 هدفًا بجانب كريس وود مهاجم نوتينجهام فورست.

 

مانشستر يونايتد: نخطط لحصد الدوري الإنجليزي 2028

الدوري الإنجليزي، أكد عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، أن هناك خطة طموحة تم وضعها تهدف إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي موسم 2028.

وقال “برادة”، إن النادي يستعد للاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيسه عام 2028، وأن الهدف هو الفوز بلقب دوري الرجال والسيدات، لتكون احتفالية كبيرة.

وأضاف برادة: "الأمر يتعلق بوضع سلسلة من الأهداف ضمن إطار زمني محدد، حتى نتمكن من تركيز جهودنا وطاقتنا على تحقيق ذلك الهدف".

وأكمل تصريحاته: "أنهينا الموسم الماضي في المركز الـ15 وقد تبدو الأمور مستحيلة، لكن لا مستحيل في كرة القدم، ونسعى لتحقيق الحلم والهدف بكل الطرق الممكنة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد بريان مبيومو برينتفورد ولفرهامبتون ماتيوس كونيا

مواد متعلقة

يوفنتوس يبدأ مفاوضات ضم لاعب مانشستر يونايتد

كلاسيكو الدوري الإنجليزي، موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

حصلوا على الدرجة النهائية، ننشر ​​​​​​أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط

خدمات

المزيد

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الزواج العرفي؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

خالد الجندي يكشف عن آية خدمت العقيدة وأثبتت أن القرآن من عند الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية