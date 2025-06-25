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خارج الحدود

ترامب: لا أستبعد اندلاع صراع جديد بين إسرائيل وإيران قريبا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: من الممكن أن تبدأ إيران وإسرائيل فصلا من الصراع  قريبا، وأعتقد أن ذلك قد يبدأ قريبًا، متابعًا أن إسرائيل وإيران مجهدتان.

 

توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في لاهاي منذ قليل: "نتحدث إلى إيران الأسبوع المقبل وقد نوقع اتفاقًا، ولن أتوقف عن حملة الضغط على إيران".

 

إيران لا تستطيع نقل موادها النووية


ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الهجمات الأمريكية عطلت منشآت إيران النووية، وجعلت المواد النووية "مكمورة وغير قابلة للنقل"، مؤكدًا أن الطيارين الأمريكيين أنجزوا عملية دقيقة وناجحة ضد منشأة فوردو.

 

 

رسالة تحذير لإيران
 

وأكد أنه في حال عادت طهران إلى مشروعها النووي، فإن الرد الأمريكي سيكون أشد، قائلًا:"سنعود لضربها مجددًا إذا اقتربت من سلاح نووي".

وكشف ترامب تفاصيل الضربة العسكرية:

30 صاروخ كروز أُطلقت من غواصات أمريكية.

طائرات الشبح B-2 نفذت ضربات دقيقة ثم عادت بسلام.

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ترامب إسرائيل إيران منشآت إيران النووية الرئيس الأمريكى

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