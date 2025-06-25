تقرير استخباراتي أمريكي يشكك بفعالية الضربة على إيران وترامب يتوعد المسربين

كشفت شبكة أكسيوس الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع أعضاء الكونجرس، على خلفية تسريب تقارير تتعلق بنتائج الضربة الأمريكية الأخيرة ضد إيران.

ترامب يعلن الحرب على مسربي الضربة الأمريكية على إيران

ونقلت الشبكة عن مصادر رفيعة في البيت الأبيض قولها إن ترامب أعلن الحرب على المسربين.. وهناك تجاوزات تهدد الأمن القومي ويجب وقفها.

وأفادت بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” فتح تحقيقًا رسميًا في تسريب تقرير استخباراتي تضمن تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت إيرانية عقب القصف الأمريكي.

تشديد أمني داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لأكسيوس:"أجهزة الاستخبارات تبحث حاليًا تشديد إجراءاتها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بمنع تسريب تحليلات استخبارية وُصفت بأنها ضعيفة أو حساسة للغاية".

ضغوط لخفض تدفق المعلومات إلى الكونجرس

بحسب التقرير، تدرس إدارة ترامب خفض حجم البيانات التي يتم إرسالها بانتظام إلى لجان الأمن والاستخبارات في الكونجرس، خصوصًا بعد ما وصفته بـ"تسريبات متكررة" تقوّض قدرة الإدارة على الحفاظ على السرية في الملفات العسكرية والأمنية.

مفاجأة بشأن المشروع النووي الإيراني

يأتي هذا فيما سربت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين كبار في الاستخبارات الأمريكية: بأن الأجزاء الأساسية من البرنامج النووي الإيراني سليمة وأن الضرر الذي لحق بالمنشآت الإيرانية أقل من المتوقع.

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