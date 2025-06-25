كأس العالم للأندية، أعلن ريناتو جاوتشو مدرب فلومينينسي البرازيلي، تشكيل فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل فلومينينسي ضد صن داونز في كأس العالم للأندية

وضم تشكيل فلومينينسي ضد صن داونز في كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: فابيو سانتوس

الدفاع: كزافييه – خوان فريتاس – تياجو سيلفا – ريني

الوسط: مارتينيلي – نوناتو– هيركليس

الهجوم: كانوبيو – خيرمان كانو – جون أرياس

موكوينا يقود تشكيل صن داونز أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وجاء تشكيل صن داونز أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو- كوبيدو- كيكانا- لونجا.

وسط الميدان: موكوينا- ريبيرو- ثيمبا زواني- أليندي- ماتثيوس.

خط الهجوم: إكرام راينرز.



وتقام مباراة صن داونز أمام فلومينينسي في الساعة العاشرة مساء الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد مصير الفريقين في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة التي تُقام لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا.

مباراة صن داونز وفلومينينسي

يخوض صن داونز المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" من اجل التأهل إلى دور الـ16 إذ يمتلك الفريق الجنوب أفريقي ثلاث نقاط فقط، بعد فوز صعب على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، قبل أن يتلقى خسارة درامية أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4-3 في الجولة الثانية، رغم تقدمه في النتيجة خلال اللقاء.

فرص صن داونز في التأهل في مونديال الأندية



وتعد مهمة صن داونز صعبة للغاية حيث لن يؤهله سوى الفوز فقط لضمان العبور، أما في حال التعادل فسيرتفع رصيده إلى 4 نقاط، وقد يُودّع البطولة إذا فاز أولسان على بوروسيا دورتموند، بسبب تفوق الفريق الألماني في المواجهة المباشرة وفي حال الخسارة يخرج ممثل القارة السمراء رسميًا دون الحاجة لحسابات إضافية.

في المقابل يدخل فلومينينسي اللقاء بأريحية نسبية بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط إثر فوزه في الجولة الثانية على أولسان بنتيجة 4-2 ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

ورغم أنه لا يحتاج إلى الفوز فإن التعادل أو حتى الخسارة بفارق ضئيل قد يكون كافيًا لضمان التأهل اعتمادًا على نتيجة المباراة الأخرى.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للاندية

فلومينينسي 4

بوروسيا دورتموند 4

ماميلودي صن داونز 3

أولسان هيونداي 0

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ماميلودي صنداونز × فلومينينسي – الساعة 10:00 مساءً – على DAZN

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.