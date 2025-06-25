بقيادة تحكيمية مصرية، يانج أفريكانز يتخطى سيمبا ويتوج بلقب الدوري التنزاني

توج فريق يانج أفريكانز بلقب الدوري التنزاني الممتاز لموسم 2024 /25، بعد فوزه على نظيره سيمبا بثنائية نظيفة، على ملعب بنجامين مكابا، بالعاصمة التنزانية دار السلام، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للدوري التنزاني.

أقيمت مباراة حسم لقب الدوري التنزاني تحت إدارة تحكيمية مصرية، بقيادة أمين عمر وعاونه كل من: "محمود أبو الرجال، سمير سعد محمد كحكمي راية، بجانب وجود أحمد الغندور كحكم رابع".

بتلك النتيجة يرفع يانج أفريكانز رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول الدوري التنزاني ليتوج باللقب للمرة 26 في تاريخه، فيما تجمد رصيد سيمبا عند 78 نقطة مكتفيا بالتتويج بلقب الدوري التنزاني في 21 مرة.

أمين عمر حكما للقاء حسم الدوري التنزاني ويعاونه طاقم مصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، اختارت طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء يانج أفريكانز وسيمبا التنزاني في لقاء حسم بطولة الدوري التنزاني لكرة القدم.

الطاقم المعاون لأمين عمر

ضم الطاقم كلا من أمين عمر حكمًا للساحة ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال مساعد أول وسمير جمال مساعد ثاني وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

اختيار طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر جاء بعد الأداء المتميز والمردود الذي شهده الجميع في الساحة الإفريقية وتحديدا في البطولات الأفريقية ليعد الطاقم المصري بقيادة أمين عمر من حكام النخبة الإفريقية التي تعتمد عليها لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي.

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