خلاف على 250 ألف دولار، تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم لاعب يانج أفريكانز التنزاني

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل المفاوضات الجارية مع نادي يانج أفريكانز التنزاني للتعاقد مع اللاعب كليمنت مزيزى، مؤكدًا أن النادي التنزاني أبدى تمسكه بالحصول على مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، رافضًا تخفيض المبلغ حتى الآن.

عرض زملكاوي بـ750 ألف دولار

وأوضح المصدر أن الزمالك قدم عرضًا رسميًا وصلت قيمته إلى 750 ألف دولار، مع وجود مرونة لزيادة المقابل المادي عبر بعض الحوافز الإضافية، إلا أن إدارة يانج أفريكانز لم تحسم موقفها بعد، وما زالت المفاوضات مستمرة.

منافسة ليبية والأفضلية للزمالك

وأشار المصدر إلى أن النادي التنزاني تلقى عرضًا آخر من نادي الاتحاد الليبي لضم مزيزى، لكنه يفضل العرض الزملكاوي بسبب السمعة الكبيرة للنادي وقدرته على تحقيق أقصى استفادة مستقبلية من إعادة بيع اللاعب، خاصة مع احتمالية تسويقه لاحقًا في أوروبا أو الخليج.

اللاعب يرحب بالانتقال إلى الزمالك

من جانبه، رحّب كليمنت مزيزى بخطوة الانتقال إلى الزمالك، معتبرًا أنها فرصة لتطوير مستواه واللعب على مستوى أعلى، وينتظر حسم المفاوضات بين الناديين خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه اليوم الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي بالدفاع الجوي

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من امس الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه في السابعة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة ستعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد محمود، الظهير الأيمن للفريق، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بشكل نهائي عن النادي، رافضًا فكرة الخروج على سبيل الإعارة.

تمسك لاعب الزمالك بقراره

وبحسب المصدر، فإن أحمد محمود أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، نظرًا لعدم مشاركته بانتظام مع الفريق الأول، وشعوره بأنه لن يحصل على الفرصة الكاملة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه.

ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة تضمن له اللعب باستمرار وتحقيق تطور في مستواه الفني.

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