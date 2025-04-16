الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمين عمر حكما لإياب نصف نهائي الكونفدرالية بين سيمبا وستلينبوش

الحكم الدولي أمين
الحكم الدولي أمين عمر، فيتو

الكونفدرالية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة امين عمر لإدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  .

طاقم حكام مصري لنصف نهائي الكونفدرالية

امين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من  محمود أبوالرجال مساعد أول  واحمد حسام طه مساعد ثاني  ومحمد معروف حكما رابعا  ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو  ومحمود البنا حكم مساعد لتقنية الفيديو  وبشير الحساني مراقبا للحكام.

موعد مباراة الاياب بين سيمبا وستيلنبوش

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، موعدا مباراة سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الاحد ٢٧ ابريل المقبل  علي ستاد موزيس مابيدا المونديالي في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة  .

حيرة داخل الكاف بسبب الأهلي وبيراميدز

تتعثر لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بالظهور المصري في الوقت الراهن لبطولتي الابطال والكونفدرالية بعد صعود فريقي الاهلي المصري وبيراميدز في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا  

فيما قرر الاتحاد الإفريقي تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة امين عمر لأدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب كأس الكونفدرالية بعد وداع الزمالك المصري من ربع نهائى الكونفدرالية بعد خسارته من فريق ستلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفدرالية كأس الكونفدرالية أمين عمر سيمبا ستلينبوش

مواد متعلقة

المصري يواجه بتروجيت سعيًا لتجاوز أحزان وداع الكونفدرالية

هناك أخطاء ولازم نكون صريحين، ميدو يحسم مصير خلافة بيسيرو بعد مفاجأة الكونفدرالية

أحمد سالم: حزين لوداع الكونفدرالية وكل ما قاله زيزو "غير صحيح"

الزمالك على صفيح ساخن.. الخروج من الكونفدرالية يفجر الأوضاع.. مطالبات برحيل بيسيرو.. زيزو يهز جدران الأبيض.. والونش يستعد لإحداث صدمة جديدة بميت عقبة
ads

الأكثر قراءة

أمريكا تتوجه بطلب عاجل إلى مصر وقطر لمعرفة مصير عيدان ألكسندر

إغلاق "بلبن ووهمي" بالممشى السياحي بالشيخ زايد وضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير بأكتوبر

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار النفط والذهب الفترة المقبلة

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

خدمات

المزيد

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح مدى اعتماد ملكة سبأ على مبدأ الشورى (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز أداء الحج والعمرة عن الغير بمقابل مادي بشرط

منها الرضا بقدر الله، الإفتاء توضح علامات الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية