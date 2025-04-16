أمين عمر حكما لإياب نصف نهائي الكونفدرالية بين سيمبا وستلينبوش

الكونفدرالية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة امين عمر لإدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .

طاقم حكام مصري لنصف نهائي الكونفدرالية

امين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول واحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمد معروف حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ومحمود البنا حكم مساعد لتقنية الفيديو وبشير الحساني مراقبا للحكام.

موعد مباراة الاياب بين سيمبا وستيلنبوش

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، موعدا مباراة سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الاحد ٢٧ ابريل المقبل علي ستاد موزيس مابيدا المونديالي في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة .

حيرة داخل الكاف بسبب الأهلي وبيراميدز

تتعثر لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بالظهور المصري في الوقت الراهن لبطولتي الابطال والكونفدرالية بعد صعود فريقي الاهلي المصري وبيراميدز في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

فيما قرر الاتحاد الإفريقي تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة امين عمر لأدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب كأس الكونفدرالية بعد وداع الزمالك المصري من ربع نهائى الكونفدرالية بعد خسارته من فريق ستلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد .

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