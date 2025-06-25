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رياضة

تشافي باسكوال: طموحاتي مع منتخب كرة اليد بلا حدود

مؤتمر تقديم باسكوال
مؤتمر تقديم باسكوال

أعلن اتحاد كرة، اليد برئاسة خالد فتحي، تعاقده مع المدير الفني  الإسباني والخبير العالمي خافيير باسكوال، لتدريب منتخب مصر الأول وسط طموحات كبيرة يستهدفها اتحاد اليد في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس ادارة اتحاد اليد وكوكبة من نجوم اللعبة والإعلام..

من جانبه أكد المدير الفني الأسباني خافيير باسكوال سعادته بالتجربة الجديدة وقيادة منتخب من نجوم الصف الأول في العالم بقيمة منتخب مصر، مشيرا إلى طموحاته الكبيرة مع الفراعنة ورغبته في تحقيق بطولات وانتصارات مدوية. 

وأكد أنه وجد كل تعاون وتفاهم من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وأن أكثر ما لفت نظره الطموحات الموازية والرغبة الكبيرة  في تحقيق أهداف كبيرة من خلال تواصله مع رئيس الاتحاد كابتن خالد فتحي. 

وأوضح أن المنتخب المصري يضم كوكبة من اللاعبين المميزين وأسماء رنانه، واختتم برغبته أن تكلل تجربته بالنجاح..

تجدر الإشارة الى أن باسكوال واحد من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق لـه، تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

وتولى مؤخرا باسكوال تدريب فيزبريم العملاق المجري وحقق معه العديد من النجاحات في ظل قدراته التدريبية المميزة.

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