كرة اليد، مشوار منتخب مصر قبل مواجهة البرتغال بمونديال الشباب

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية غدا الخميس، أمام منتخب البرتغال، في ربع نهائي بطولة العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والبرتغال في الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب الوطني لربع نهائي بطولة العالم للشباب محتلا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المنتخب الألماني صاحب الصدارة.

مشوار منتخب مصر في المونديال

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات، حقق الفوز في أربعة منها وخسر مباراة وحيدة أمام منتخب ألمانيا.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

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