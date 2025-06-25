الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبلغ ضخم، فاتورة الجهاز الفني الجديد لمنتخب كرة اليد

باسكوال، فيتو
باسكوال، فيتو

كرة اليد، أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي رسميا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

وضم الجهاز الفني كل من:

تشافي باسكوال (إسبانيا) - مديرا فنيا

فرناندو باربيتو (إسبانيا) - مدربا عاما

فينيو لوسرت (كرواتيا) - مدربا لحراس المرمى

وبلغت فاتورة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر 30 ألف يورو شهريا موزعة كالتالي:

تشافي باسكوال (إسبانيا) - مديرا فنيا | 15 ألف يورو شهريا

فرناندو باربيتو (إسبانيا) - مدربا عاما | 10 ألاف يورو شهريا

فينيو لوسرت (كرواتيا) - مدربا لحراس المرمى | 5 ألاف يورو شهريا

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد أن الأرقام المذكورة هي صافي الراتب بعد خصم الضرائب، وهو ما يعني أن إجمالي المبلغ قد يصل إلى 40 ألف يورو شهري، بما يصل إلى 2320000 حنيها شهريا.

يذكر أن المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كارلوس باستور كان يتقاضى 22 ألف يورو شهريا وكان متفرغا تماما لقيادة المنتخب وحقق نجاحات عديدة.

باستور يرحل عن تدريب منتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، رحيل الإسباني خوان كارلوس باستور عن منصبه، كمدير فني للمنتخب الأول، عقب انقضاء عقده بنهاية شهر يونيو المقبل.

ووجه الاتحاد، في بيان رسمي، الشكر للإسباني باستور على الفترة التي قضاها مع "الفراعنة"، مشيدًا بالجهود التي بذلها خلال مهمته.

وكان باستور قد تولى تدريب منتخب مصر، في مارس 2023، خلفًا لمواطنه روبرتو باروندو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد اتحاد كرة اليد تشافي باسكوال فرناندو باربيتو فينيو لوسرت

مواد متعلقة

تشافي باسكوال: طموحاتي مع منتخب كرة اليد بلا حدود

كرة اليد، تعرف على راتب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

كرة اليد، موعد مباراة مصر وألمانيا في مونديال الشباب

كرة اليد، سيناريوهات منافس مصر في ربع نهائي مونديال الشباب

الأكثر قراءة

يمهل ولا يهمل، علاء مبارك يكشف أمرا خطيرا تعاني منه إسرائيل وينذر بنهايتها

زغلول صيام يكتب: تكريم وزير المالية للأندية حلال ولا حرام؟ واشمعنا الترسانة والصيد البحري وسموحة؟!

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

ترامب يحذر إيران من ضربة جديدة

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

مدرب الزمالك الجديد، فيريرا يظهر في الصورة (تفاصيل)

رحل اليوم عن 74 عامًا، محطات مؤثرة في حياة الممثل والمنتج عماد محرم

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

بعد وسام أبو علي.. نجوم سبقوه في تسجيل الهاتريك بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدب في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

عباس شومان: الهجرة النبوية كانت حدثًا فارقًا في مسار الرسالة الإسلامية

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية