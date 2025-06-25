مبلغ ضخم، فاتورة الجهاز الفني الجديد لمنتخب كرة اليد

كرة اليد، أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي رسميا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

وضم الجهاز الفني كل من:

تشافي باسكوال (إسبانيا) - مديرا فنيا

فرناندو باربيتو (إسبانيا) - مدربا عاما

فينيو لوسرت (كرواتيا) - مدربا لحراس المرمى

وبلغت فاتورة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر 30 ألف يورو شهريا موزعة كالتالي:

تشافي باسكوال (إسبانيا) - مديرا فنيا | 15 ألف يورو شهريا

فرناندو باربيتو (إسبانيا) - مدربا عاما | 10 ألاف يورو شهريا

فينيو لوسرت (كرواتيا) - مدربا لحراس المرمى | 5 ألاف يورو شهريا

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد أن الأرقام المذكورة هي صافي الراتب بعد خصم الضرائب، وهو ما يعني أن إجمالي المبلغ قد يصل إلى 40 ألف يورو شهري، بما يصل إلى 2320000 حنيها شهريا.

يذكر أن المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كارلوس باستور كان يتقاضى 22 ألف يورو شهريا وكان متفرغا تماما لقيادة المنتخب وحقق نجاحات عديدة.

باستور يرحل عن تدريب منتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، رحيل الإسباني خوان كارلوس باستور عن منصبه، كمدير فني للمنتخب الأول، عقب انقضاء عقده بنهاية شهر يونيو المقبل.

ووجه الاتحاد، في بيان رسمي، الشكر للإسباني باستور على الفترة التي قضاها مع "الفراعنة"، مشيدًا بالجهود التي بذلها خلال مهمته.

وكان باستور قد تولى تدريب منتخب مصر، في مارس 2023، خلفًا لمواطنه روبرتو باروندو.

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