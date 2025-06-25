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رياضة

فيجو مشيدا بصفقة برشلونة المحتملة: جوهرة ثمينة

لويس فيجو
لويس فيجو

أشاد البرتغالي لويس فيجو، نجم ريال مدريد السابق، بصفقة برشلونة المحتملة موضحًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق الكتالوني في حالة إتمام الصفقة.

واقترب برشلونة من ضم نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف استعدادًا للموسم المقبل، بعدما حصد الثلاثية المحلية الدوري، وكأس الملك، والسوبر، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيجو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية قائلا: "هناك العديد من اللاعبين الذين يعجبونني.. سأوقع بالتأكيد مع نيكو ويليامز، إنه لاعب مميز، كما أن سعر التعاقد معه مقبولًا للغاية بالنظر إلى ما ندفعه اليوم، نظرًا لجودته وصغر سنه وموهبته الكبيرة أعتبره جوهرة ثمينة".

وبسؤاله عن وجود تشابه في أسلوب لعبهما أتم: "لا، نحن لاعبان مختلفان، إنه لاعب أحبه كثيرًا لكنني لم أكن سريعًا مثله، أتمنى لو كنت كذلك، أتحدث من منظور سوق الانتقالات ومن حيث القيمة والسعر، أعتقد أنه صفقة رابحة.

 

نيكو ويليامز يبلغ أتلتيك بيلباو بقرار النهائي بشأن عرض برشلونة

فيما بات نيكو ويليامز، نجم فريق أتلتيك بيلباو، قريبا من الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بات أتلتيك بيلباو على علم برغبة نيكو ويليامز في اللعب مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

 

نيكو ويليامز يوافق على عرض برشلونة 

وأشارت إلى أن ويليامز أبلغ بيلباو برغبته بشكل رسمي، حيث لا ينوي أتلتيك وضع أي عقبات أمام اللاعب، لكن يشترط أن يدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي كاملة عبر دفعة واحدة.

وأوضحت أن النادي الباسكي لم يستسلم في الصفقة، وسيحاول إقناع اللاعب بالبقاء حتى اللحظة الأخيرة قبل تفعيل الشرط الجزائي.

 

قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع بيلباو

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية، أن برشلونة سيفعل الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز خلال شهر يوليو المقبل لأسباب محاسبية.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع بيلباو 58 مليون يورو، والتي ترتفع إلى 62 مليونا عقب إضافة معدل التضخم.

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