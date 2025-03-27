الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

فيجو يستعيد ذكرياته مع ريال مدريد بعد انتقاله من برشلونة

فيجو
فيجو

تحدث البرتغالي لويس فيجو، عن أبرز اللحظات التي عاشها مع ريال مدريد، بعد انتقاله إليه قادما من برشلونة عام 2000.

فيجو يستعيد ذكرياته مع ريال مدريد 


وحل النجم البرتغالي لويس فيجو ضيفا على بودكاست "باخو لوس بالوس" الذي يقدمه الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس، حيث استعاد ذكرياته مع ريال مدريد منذ انتقاله المثير للجدل من برشلونة.

وتحدث فيجو عن أيامه الأولى في مدريد، قائلا: "في أول أسابيع لي، وجدت مساندة كبيرة من لاعبين كنت أعرفهم مسبقا، مثل فيرناندو هييرو وراؤول. وصلت إلى الفريق في فترة انتقالية شهدت تغييرا في الاتجاه الفني والإداري".

موقف طريف في ريال مدريد


كما كشف عن موقف طريف واجهه عند انضمامه، موضحا: "عندما وصلت، لم يكن هناك أي شخص يأخذني إلى التدريبات، الشخص الوحيد الذي كان يرافقني دائما هو بيري. تخيل أنني عشت في الفندق لمدة ثلاثة أشهر".

أما عن أصعب لحظاته مع ريال مدريد، فأكد فيجو: "كانت لدينا فرصة للفوز بكل شيء، لك الفريق انهار خلال أسبوع واحد فقط، رغم ذلك، عندما أسترجع تلك الأيام، أراها فترة رائعة مليئة بالذكريات الجميلة".

وعند سؤاله عن إمكانية ظهور جيل جديد من الجلاكتيكوس في ريال مدريد، تجنب فيجو المقارنة المباشرة، مشيرا إلى أن كل فترة لها طابعها الخاص، حيث كشف: "المقارنات دائما ظالمة، لأن كل حقبة لها خصوصيتها. لا يمكنك مقارنة اللاعبين، أو الأساليب، أو حتى الفلسفات الكروية،و في النهاية، ما يبقى في الذاكرة هو الألقاب التي تحققها، والأسماء التي كانت جزءا من تلك الإنجازات".

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