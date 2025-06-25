موعد عودة برشلونة للعب على ملعب كامب نو

كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء عن موعد عودته إلى ملعبه كامب نو بعد رحلة استمرت لموسمين في ملعب مونتجويك الأولمبي.

وخاض برشلونة مبارياته في ملعب مونتجويك الأولمبي لإجراء أعمال التجديد في ملعبه كامب نو.

موعد عودة برشلونة إلى كامل نو

وسيعود نادي برشلونة مجددًا لخوض مبارياته في ملعبه التاريخي يوم 10 أغسطس بمناسبة إقامة مواجهة كأس خوان جامبر بحسب ما اعلن النادي على موقعه الرسمي.



وتوج برشلونة هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية.

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