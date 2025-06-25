الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصادرة 59 طقم صوت خلال حملة للتصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

حملة على مكبرات الصوت،
حملة على مكبرات الصوت، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

استمرار حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال حملة على التكاتك والإشغالات والمواقف، أسفرت عن ضبط ومصادرة 14 طقم صوت، وعدد من الإشغالات، كما تابعت سير العمل في المواقف، بحضور  محمد الدسوقي نائب رئيس المركز، ومسئولي إدارة الإشغالات والإدارات المعنية.

وقام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بشن حملة مكبرة على أجهزة الصوت بالتكاتك بالمدينة، أسفرت عن ضبط عدد 15 وحدة صوت من التكاتك وعدد 2 بازوكة، بمشاركة نواب رئيس المدينة، ومسئولي إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية.

وفي مركز المنزلة قام الدكتور حسن عزام رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك والتصدي للتلوث السمعي والإزعاج، بإشراف  ياسر عرفة نائب رئيس المدينة، ومسئولي إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، أسفرت عن مصادرة 14 سماعة مختلفة الأحجام من عدد من التكاتك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقاد نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية بمتابعة أعمال حملة على التكاتك والموتوسيكلات والباعة الجائلين، بمشاركة الأستاذ إيهاب بركات وإيمان رشدي نواب رئيس المدينة، والإدارات المعنية برئاسة المركز، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 3 ماكينة صوت، 5 ميكروفون كبير، 6 جهاز بازوكا صغير، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملة الميكانيكية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدقهلية اليوم اللواء طارق مرزوق المراكز والمدن والاحياء حملة مكبرة رئيس مركز ومدينة بلقاس رؤساء المراكز والمدن والأحياء محافظ الدقهلية مركز ومدينة الجمالية مركز ومدينة السنبلاوين

مواد متعلقة

بعد موافقة مجلس الوزراء، شروط ومعايير ترقيات الموظفين في الحكومة 2025

حماس: استمرار عمليات القسام وسرايا القدس دليل على فشل نتنياهو وحكومته

وزير قطاع الأعمال: نسعى لتشكيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية

ترامب: لا أستبعد اندلاع صراع جديد بين إسرائيل وإيران قريبا

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

قرار جديد من لجنة التظلمات في شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو

بعد تألقه في مونديال الأندية، عرض خليجي ضخم لضم وسام أبو علي من الأهلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

أحمد القندوسي يعلن رحيله رسميا عن سيراميكا كليوباترا والانضمام لهذا النادي

الطلاب المصريون يكتسحون أوائل الثانوية العامة في الكويت بنسبة 100%

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة النبوية، وفاة أبي طالب وماذا قال عنه الرسول؟

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بزوال الهموم والكرب

في ذكرى الهجرة النبوية، تاريخ السفر إلى الحبشة وأحداثها

المزيد
الجريدة الرسمية