مصادرة 59 طقم صوت خلال حملة للتصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

استمرار حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال حملة على التكاتك والإشغالات والمواقف، أسفرت عن ضبط ومصادرة 14 طقم صوت، وعدد من الإشغالات، كما تابعت سير العمل في المواقف، بحضور محمد الدسوقي نائب رئيس المركز، ومسئولي إدارة الإشغالات والإدارات المعنية.

وقام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بشن حملة مكبرة على أجهزة الصوت بالتكاتك بالمدينة، أسفرت عن ضبط عدد 15 وحدة صوت من التكاتك وعدد 2 بازوكة، بمشاركة نواب رئيس المدينة، ومسئولي إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية.

وفي مركز المنزلة قام الدكتور حسن عزام رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك والتصدي للتلوث السمعي والإزعاج، بإشراف ياسر عرفة نائب رئيس المدينة، ومسئولي إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، أسفرت عن مصادرة 14 سماعة مختلفة الأحجام من عدد من التكاتك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقاد نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية بمتابعة أعمال حملة على التكاتك والموتوسيكلات والباعة الجائلين، بمشاركة الأستاذ إيهاب بركات وإيمان رشدي نواب رئيس المدينة، والإدارات المعنية برئاسة المركز، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 3 ماكينة صوت، 5 ميكروفون كبير، 6 جهاز بازوكا صغير، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.