ورشة تدريبية عن المهارات التنظيمية ومراسم الاتيكيت بمركز شباب بلقاس بالدقهلية (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الإدارة العامة للشباب، اليوم الأربعاء، ختام أنشطة أندية التطوع والورشة التدريبية تحت عنوان "المهارات التنظيمية ومراسم الإتيكيت" بمركز شباب مدينة بلقاس التابع لإدارة شباب بلقاس، وذلك ضمن مشروعات أندية التطوع للعام المالى 2025.

جاء ذلك بإشراف عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ونهى المنجي منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة، وحضور الدكتور السيد نبيل أستاذ علم النفس بكلية العلوم الرياضية بجامعة المنصورة محاضر الورشة التدريبية، بحضور 20 شابًا وفتاة من أعضاء نادي التطوع مركز شباب مدينة بلقاس.

حيث تحدث الدكتور السيد نبيل أستاذ بكلية العلوم الرياضية بجامعة المنصورة، عن مفهوم الاتيكيت والبروتوكولات، موضحة أن الإتيكيت هو فن الخصال الحميدة أو السلوك بالغ التهذيب، أما البروتوكولات أوالمراسم فهي محصلة لمجموعة من الإجراءات والتقاليد وقواعد اللياقة التي تسود المعاملات وكيفية الإعداد للمؤتمر وتقسيم العمل، وتوزيع المهام ولكي يكون المؤتمر ناجح لابد من التعرف على هدف المؤتمر الفئة المستهدفة والوقت المتاح للتخطيط والتنظيم وموعد التنفيذ وفترة التنفيذ والميزانية ومكان التنفيذ وأهم الشخصيات.

التعرف على طرق تنظيم المراسم وكتابة الدعوات

وفي سياق متصل تم التعرف على مراسم افتتاح وختام المؤتمرات والتعرف على محتويات الدعوة وكذلك محتويات الخطاب الإداري ومحتويات البانر وإلقاء الكلمات وطريقة تنظيم المنصة وتوزيع الجوائز والدروع والشهادات والبروتوكولات المتبعة، والتي يجب الالتزام بها حتى يكلل إقامة المؤتمر بالنجاح،وفي نهاية الورشة تم تقسيم الشباب إلى مجموعات شبيهة باللجان الفرعية للمؤتمرات وتم مناقشة كل لجنة لمهامها وأيضا تم التدريب على كتابة الدعوة بشكل صحيح دون تخطي البروتوكول أو المراسم.

وبحضور عبدالباسط عبدالصمد مدير إدارة شباب بلقاس، واحمد علام رئيس مجلس ادارة مركز شباب مدينة بلقاس، والدكتور محمد عبدالقادر رئيس قسم الشباب، ونور الفاروق رئيس قسم المتابعة، وامانى محمد رئيس قسم الرياضة، ورانيا صالح مسئول قسم الشباب، وكمال شحاته المدير التنفيذي بمركز شباب مدينة بلقاس.

الورش التدريبية ضمن الجهود المستمرة لتطوير مهارات الشباب بأندية التطوع

كما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مثل هذه الورش التدريبية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير مهارات الشباب بأندية التطوع، وتمكينهم من المشاركة بفعالية في تنظيم الفعاليات المختلفة، سواء الرياضية أو الثقافية أو المجتمعية، مشيرًا إلى أن المديرية تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية تهدف إلى إعداد جيل قيادي مؤهل لمواجهة التحديات المجتمعية.

يأتي تنفيذ الورشة التدريبية، تحت رعاية،الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توجيهات، الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وعبدالباسط عبد الصمد مدير إدارة شباب بلقاس.

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