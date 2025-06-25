تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية، ووزارة التنمية المحلية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، في إطار التنمية المستدامة.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر

وكلف محافظ الدقهلية اللجنة المشكلة للإشراف على متابعة تنفيذ مشروعات تحسين نوعية المياه بـمصرف كيتشنر بالمرور الميداني، لمعاينة ومتابعة الأعمال المنفذة، لمشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز بلقاس بطاقة تصميمية 600 طن يوميا، التى تنفذها الشركة العربية البريطانية للمشروعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، بدعم من وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتي تقوم بخدمة مراكز، نبروه، شربين، طلخا.

مراحل التنفيذ في المشروعات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة متابعة مراحل التنفيذ في المشروعات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وأكد أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، والجهات المعنية، بإجراءات تهدف إلى الحفاظ على البيئة والتنمية الاجتماعية للسكان المحيطين بالمنطقة.

كما قامت اللجنة بالمرور الميداني على المدفن الصحي الهندسي بقلابشو، مركز بلقاس، لمتابعة أعمال الإنشاء للخلية الفرعية الثانية وتنفيذ أعمال العزل بحضور استشاري العزل، وذلك لبدء العمل الفعلي بالخلية الفرعية الثانية تنفيذا لبنود العقد المبرم بين المحافظة والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (ايكارو).

ضمت اللجنة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، غادي الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، والمهندس رضا جميل علي مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية، والأستاذ محمد شوكت الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، والمهندسة وسام حمزة الإدارة العامة للشئون الهندسية، والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وعبد العزيز محمد مسئول الدعم الفني بالإدارة المتكاملة للمخلفات ومحمد الجندي مسئول الرصد والمتابعة بالادارة المتكاملة للمخلفات.

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