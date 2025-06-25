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محافظات

التحفظ على 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملة بالدقهلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والتي انطلقت اليوم بمدينة جمصة، وتم خلالها ضبط 6 أطنان من الجبن والمواد الغذائية المتنوعة، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 6 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة غير مطابقة للمواصفات بجمصة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

جاءت الحملة بالتنسيق والتعاون بين المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وشملت مدينة جمصة والسوق القديم، وتم خلالها ضبط والتحفظ على أكثر من 6 أطنان من الأجبان والمواد الغذائية المتنوعة، كما قامت الحملة بضبط عدد من المنشآت التي تعمل بدون ترخيص، وأخرى لا تلتزم بالاشتراطات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى عمالة غير حاصلة على شهادات صحية.

شارك في الحملة الدكتور إسماعيل تركي والدكتورة شادية البسطويسي من مأموري الضبط القضائي بالتموين، والسعيد بركات مدير إدارة تموين جمصة، والدكتورة حنان السعيد مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجاز، والدكتور خالد عنبر طبيب أول التفتيش، والدكتور محمد حبل مدير إدارة الطب البيطري بجمصة.

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