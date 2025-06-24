محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 بجميع الصفوف لمراحل النقل بمختلف أنواعها، والشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، متمنيا النجاح والتوفيق للجميع.

موعد بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالدقهلية

وأوضح " مرزوق " أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع أنواعه الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 26/7 المقبل، وأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية تبدأ يوم 3/8 القادم، ووجه بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية، بأنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة، وتعليمات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.

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