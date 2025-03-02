ارتفاع أسعار بن أبو عوف في الأسواق

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، عن ارتفاع جديد في سعر بن أبوعوف خلال مارس الجاري.

أسعار البن السادة بعد تطبيق الزيادة

وأوضح المنوفي أن عبوة البن السادة وزن 100 جرام ارتفعت من 80 جنيها إلى 85 جنيها للمستهلك.

أسعار البن المحوج بعد تطبيق الزيادة

وأضاف أن عبوة البن المحوج وزن 100 جرام ارتفعت من 100 جنيه إلى 105 جنيهات للمستهلك.

أسعار بن أبو عوف خلال مارس

سعر قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

وأوضح «المنوفي» أن أسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025؛ جاءت كالآتي:

ارتفع سعر بن أبو عوف محوج وزن 100 جرام إلى 95 جنيهًا مقابل 90 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف سادة وزن 100 جرام إلى 75 جنيهًا مقابل 70 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف سادة وزن 50 جرامًا إلى 40 جنيهًا مقابل 38 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف محوج وزن 50 جرامًا إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.