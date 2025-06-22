الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"الساحة للإنشاد" في أمسية جديدة بقبة الغورى غدًا

الساحة للانشاد الديني،
الساحة للانشاد الديني، فيتو

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر- التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدى السطوحى، أمسية دينية روحانية تُحييها "فرقة الساحة للإنشاد" بقيادة الشيخ طه الإسكندرانى وذلك في الثامنة مساء غد الموافق الأثنين 23 يونيو. 

تعد فرقة "الساحة للإنشاد الديني" واحدة من أبرز الفرق الصاعدة في مجال الإنشاد الديني في مصر، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة أن تترك بصمة قوية في الساحة الفنية الروحية، بفضل أصواتها المميزة وأدائها الأصيل الذي يمزج بين عبق التراث وروح المعاصرة.

تأسست الفرقة قبل ثلاثة أعوام، برعاية من الشيخ أحمد سعيد عمران الدح، أحد محبي وداعمي التراث الصوفي والديني، وبقيادة وإشراف فني متميز من الشيخ طه الإسكندراني، أحد رواد الإنشاد المعروفين

تمتاز الفرقة بتشكيلة من الأصوات النادرة والموهوبة، التي أبهرت الجمهور بأدائها الروحاني العذب وتناسقها الجماعي، مما جعلها محط أنظار المهتمين بالفن الديني والروحي في مختلف أرجاء الجمهورية.

وقد جابت الفرقة عدة محافظات مصرية، مقدّمة عروضها في المساجد الكبرى والساحات الدينية، حيث لاقت ترحيبًا واسعًا وإشادة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

كما شاركت فرقة "الساحة" في العديد من الاحتفالات الدينية الرسمية والمنتديات الثقافية، إضافة إلى الظهور في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تسلط الضوء على الفن الروحي والتراث الصوفي المصري.

وذلك ضمن رؤية فنية تهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية والدينية، وتعزيز حضور الإنشاد كفن راقٍ يحمل رسالة روحية وإنسانية سامية.

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مركز إبداع قبة الغوري الساحة للإنشاد الديني الشيخ أحمد سعيد عمران الدح فرقة الساحة المعماري حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية

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