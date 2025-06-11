مناقشة كتاب "الرشد المفقود" للشاعر الفنزويلي جوستافو بيريرا في بيت السناري

ينظم قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ندوة لمناقشة كتاب "الرشد المفقود" للشاعر الفنزويلي جوستافو بيريرا، وذلك يوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتُعقد الندوة بمقر بيت السناري الأثري التابع للمكتبة، الكائن بحي السيدة زينب بالقاهرة.

مناقشة كتاب الرشد المفقود

ويشارك في الندوة نخبة من المتخصصين في مجالات الأدب والنقد والترجمة، وهم: الدكتور شريف الجيار، والدكتور خالد سالم، والدكتور محمد عبد الله الخولي ويدير هذا اللقاء الثقافي الدكتور أسامة البحيري.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية المستمرة لتعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على التجارب الأدبية العالمية، حيث تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الإبداعات الشعرية في أمريكا اللاتينية من خلال الترجمة إلى اللغة العربية، ومناقشة القضايا الفكرية والجمالية التي يطرحها كتاب "الرشد المفقود".

كما تسعى إلى استكشاف أبعاد الترجمة ودورها المحوري في نقل التجارب الإنسانية والإبداعية بين مختلف الثقافات، على ان تكون الندوة عامة ومجانية.

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