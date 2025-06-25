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خارج الحدود

متحدث الجامعة العربية: نأمل أن يشكل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دافعا لإنهاء الحرب على غزة

السفير جمال رشدى،
السفير جمال رشدى، فيتو

أكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية السفير جمال رشدي، أن الجامعة ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يشكل ذلك دافعا لإنهاء إسرائيل حربها على قطاع غزة.

الجامعة ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وقال السفير رشدي - في تصريح لقناة (سى جى تى ان) الصينية اليوم الأربعاء، "إن الجامعة ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وإنهاء جولة خطيرة من التصعيد في المنطقة"، مؤكدا في الوقت نفسه تضامن الجامعة مع دولة قطر بعد الضربة التي تعرضت لها إحدى القواعد الأمريكية بها.

وأشار المتحدث باسم جامعة الدول العربية إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بحث العديد من الأمور أبرزها سبل وقف التصعيد الخطير في المنطقة وضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل عبر العودة إلى طاولة المفاوضات واتباع الحلول الدبلوماسية كطريقة وحيدة لحل كافة المشكلات والخلافات العالقة في المنطقة.

مسار المفاوضات بشأن غزة

وحول تداعيات الحرب الإسرائيلية على إيران على مسار المفاوضات بشأن غزة، قال السفير رشدي: "إن التوترات الأخيرة حرفت الأنظار عن بؤرة الصراع الرئيسية وجوهر المشكلة التي نشأت عنها جميع الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية والوضع المأساوي في غزة"، مشددا على ضرورة إيجاد حل سريع وعاجل للوضع الكارثي الراهن في القطاع.

إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي كشف فيه رئيس جمعية العرب الأمريكيين من أجل السلام الدكتور بشارة بحبح، عن مقترحات عدة مطروحة على الطاولة، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل عقب مرور 12 يوما من حرب غير مسبوقة بين البلدين.

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جامعة الدول العربية السفير جمال رشدى بوقف إطلاق النار ايران وإسرائيل غزة

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