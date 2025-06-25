تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، مجيد أخوان، عن تمديد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر غدٍ الخميس، وذلك حفاظًا على سلامة المسافرين وأمن الطيران.

إيران ستبقى مغلقة حتى الموعد المحدد

وأوضح أخوان - في تصريح أوردته وكالة تسنيم الدولية للأنباء- أن أجواء إيران ستبقى مغلقة حتى الموعد المحدد، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المطارات، ومتابعة أخبار الرحلات حصريًا عبر المصادر الرسمية.

عودة الأوضاع إلى طبيعتها

وأكد أن القيود المفروضة ستظل سارية حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأنه سيتم الإعلان رسميًا عن إعادة فتح الأجواء فور انتهاء الحالة الطارئة.

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