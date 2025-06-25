الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية في إيران

طهران، فيتو
طهران، فيتو

أعلن المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، مجيد أخوان، عن تمديد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر غدٍ الخميس، وذلك حفاظًا على سلامة المسافرين وأمن الطيران.

إيران ستبقى مغلقة حتى الموعد المحدد

وأوضح أخوان - في تصريح أوردته وكالة تسنيم الدولية للأنباء- أن أجواء إيران ستبقى مغلقة حتى الموعد المحدد، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المطارات، ومتابعة أخبار الرحلات حصريًا عبر المصادر الرسمية.

عودة الأوضاع إلى طبيعتها

وأكد أن القيود المفروضة ستظل سارية حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأنه سيتم الإعلان رسميًا عن إعادة فتح الأجواء فور انتهاء الحالة الطارئة.

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المدن الإيرانية الرحلات الجوية تعليق جميع الرحلات الجوية إيران ستبقى مغلقة

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