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القومي للمرأة يختتم فعاليات ندوة "تحسين جودة حياة لذوي الهمم" بدمياط

ندوة تحسين جودة
ندوة "تحسين جودة حياة ذوي الهمم "

شهدت محافظة دمياط ختام فعاليات ندوة "تحسين جودة حياة لذوي الهمم" التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة وذلك بمكتبة مصر العامة في إطار مبادرة "معا بالوعي نحميها" التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وجرى تنفيذ الندوة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وبمتابعة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ وبإشراف مروة نبيل مدير وحدة تكافؤ الفرص ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط

تنوع في الجهات المشاركة يعكس تكامل الأدوار لخدمة ذوي الهمم

 

شارك في الندوة عدد من القيادات النسائية والدينية والتنفيذية من بينهم الأستاذة آمال عبد الجليل المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة فوزي عضو المجلس واستشاري التربية الخاصة والتعليم الدامج والأستاذة ليليان نصيف أسعد ممثلة كنيسة الروم الأرثوذكس كما حضر الندوة عدد من أئمة مديرية الأوقاف والعاملين بمجلس المدينة والمديريات الخدمية وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة

 

تمكين المرأة ذات الإعاقة وتعزيز دور الأسرة

 

تناولت الندوة أهمية دعم المرأة ذات الإعاقة وتمكينها نفسيًا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب تعزيز دور الأمهات ممن لديهن أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتم تقديم عدد من الرؤى حول كيفية التوعية بحقوق هؤلاء السيدات وتخفيف الأعباء عن كاهلهن بما يضمن لهن ولأسرهن حياة كريمة ومستقرة ويعزز من دور الأسرة في دعم أبنائها وتمكينهم من الاندماج في المجتمع

دمياط تختتم ندوة
دمياط تختتم ندوة "تحسين جودة حياة لذوي الهمم "

 

اختبارات وتقييمات ودعم تربوي للأطفال وأسرهم

خلال الندوة قدم المجلس القومي للمرأة مجموعة من الخدمات المجانية لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة شملت اختبارات الذكاء وتقييم فرط الحركة وتشتيت الانتباه وإرشادًا أسريًا لحالات السلوك غير المعتاد إلى جانب اختبارات المهارات الأكاديمية لتحديد مستوى الأطفال وإمكانية التحاقهم بالمدارس كما خصصت الندوة جزءًا للاستماع إلى استفسارات وشكاوى السيدات ذوات الإعاقة وأولياء الأمور الذين عرضوا تجاربهم اليومية بحثًا عن دعم فعلي ومستمر

 

دمج ذوي الهمم في صلب خطة الدولة لتحسين جودة الحياة

تأتي هذه الندوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة ودمج ذوي الهمم في مختلف مجالات المجتمع وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والمجتمعية في دعم قضاياهم بوعي ومسؤولية وشراكة حقيقية.

 

 

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