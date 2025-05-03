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ثقافة وفنون

أغنيه بهاء سلطان "صحبي يا صحبي " الأعلى استماعا في شهر إبريل على أنغامي

بهاء سلطان
بهاء سلطان

نشرت أنغامي عبرت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر إبريل، في مصر، السعودية، العراق،  الجزائر،  المغرب، وتونس.

 

وتصدرت اغنية بهاء سلطان ( صحبي يا صحبي )   الاستماعات فى مصر حيث جاءت بالمركز الأول.. وأغنية ( الحب عيبنا - من مسلسل وتقابل حبيب) لرامي صبرى  بالمركز الثاني وأغنية ( ألف مره - من مسلسل كامل العدد ++) لـ أحمد سعد  بالمركز الثالث.

 


فى السعودية جائت أغنية  ( صحبي يا صحبي ) لبهاء سلطان  بالمركز الأول للاستماعات 
وفى المركز الثاني تصدرت أغنية ( مكرهتوش  ) لتامر عاشور 
وجائت أغنية رامي صبرى ( الحب عيبنا - من مسلسل وتقابل حبيب )  المركز الثالث


بالانتقال إلى لبنان، تصدر Saint Levant&Marwan Moussa   قوائم الاستماع بأغنية (  كلمنتينا / KALAMANTINA ) فى المركز الأول، وجائت اغنية ( أنا مين من مسلسل بالدم ) لماريلين نعمان فى المركز الثاني 
فيما احتلت أغنية  ( خطر عالكوكب )  لوديع الشيخ  المركز الثالث.

 



إلى العراق حيث   تصدر احمد ستار  بأغنية  ( ناري )  المركز الأول فالاستماعات، فيما احتلت أغنية ( أول مرة )  لحمزة المحمداوي المركز  الثاني.. وجائت اغنية ( توبة  ) لاحمد ستار المركز الثالث.

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية كاسو (من برا) وفى المركز الثاني   أغنية ( Wasa3 )   لعلاء.

 

أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية   ( عطيتها ) لشاب مومو المركز الأول للاستماعات

وفى المغرب احتلت أغنية  ( Jedi ou Jedek) لمنعم سليماني المركز الأول للاستماعات

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