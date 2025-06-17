نص أقوال المطرب بهاء سلطان في اتهامه بنشر أغنية بدون الحصول علي ترخيص

استمعت نيابة مصر الجديدة إلي أقوال المطرب بهاء سلطان في البلاغ المقدم ضده من المصنفات الفنية يتهمه بنشر أغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول علي ترخيص قانوني.



وقال بهاء سلطان إنه قد تعاقد مع شركة روتانا للإنتاج الفني على طرح الأغنية محل الشكوي.

وأضاف إنه سيقدم إلي النيابة العامة كافة الأوراق والمستندات التي تثبت هذا التعاون بينه وبين شركة روتانا، وأمرت النيابة بصرفه من سراي النيابة

تلقت الأجهزة الامنية بلاغا من المصنفات الفنية تتهم المطرب بهاء سلطان بعدم سداد مصروفات إنتاج أغنية، وعدم استيفاء إجراءات الترخيص الخاصة بها، وذلك عقب تداول الأغنية بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

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