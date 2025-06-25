السيسي يعين أسامة شلبي رئيسًا لمجلس الدولة وخليل الشناوي لهيئة النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 330 لسنة 2025، بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1-7-2025.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 331 لسنة 2025 بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3-7-2025.

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