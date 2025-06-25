السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية مهمة اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 قرارات جمهورية جديدة اليوم حيث أصدر قرار رقم 335 لسنة ٢٠٢٥

يستبدل بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه النص الآتي: يكون للأكاديمية مدير تنفيذى (متفرغ) يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. يكون للمدير التنفيذى نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته وفي الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالأكاديمية، ويحل محله في حالة غيابه، ويصدر بتعيين النائب قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. تحدد المعاملة المالية لكل من المدير التنفيذي للأكاديمية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة ٢٠٢٥ تعين السيدة الدكتورة/ سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.



وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 337 لسنة ٢٠٢٥ يعين الدكتور/ طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 338 لسنة ٢٠٢٥ يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاستنا وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. الفريق/ محمود إبراهيم حجازى - ممثلًا عن رئاسة الجمهورية. السيد الأستاذ/ شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلًا لوزارة المالية. الأستاذة الدكتورة/ رشا سعد شرف - ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات. السيد المهندس/ هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوي الخبرة. السيدة الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرة. الأستاذ الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني - من ذوي الخبرة. السيد الأستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوي الخبرة. السيد الدكتور/ حسام أحمد حسن فرحات - من ذوي الخبرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.