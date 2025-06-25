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أخبار مصر

وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية توقعان بروتوكول تعاون بشأن مشروع "أيادي مصر"

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن، فيتو
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وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بروتوكول تعاون بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة بشأن مشروع  "أيادي مصر"  لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والتمكين الاقتصادي.

انطلاق معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بدمياط (صور )

محافظ دمياط يفتتح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية (صور)

حضر توقيع البروتوكول  المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض.

التنمية الاقتصادية المحلية والتمكين الاقتصادي

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بين الوزارتين،خاصة في موضوعات التنمية الاقتصادية المحلية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والشباب والمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين في دعم المشروع القومي" أيادي مصر" لتسويق الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات.

ويهدف كذلك إلى التوسع في عملية تسويق المنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادي مصر الرقمية" من خلال التحول الرقمي المتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاستخدام الموسع لتطبيقات الهواتف المحمولة في المناطق الريفية والحضرية إلى جانب التوسع في انتشار الإنترنت على نطاق واسع في المناطق المستهدفة لضمان استفادة المجتمعات الريفية من التحول الرقمي.

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التمكين الاقتصادى الحرف التراثية واليدوية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تسويق المنتجات التراثية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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