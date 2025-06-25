الأربعاء 25 يونيو 2025
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"حماية التراث الثقافي الغارق في المياه الاقتصادية المصرية" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

ورشة عمل بمكتبة
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

 نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة، ورشة العمل الثانية التي تأتي ضمن مشروع "حماية التراث الثقافي الغارق في المياه الاقتصادية المصرية.

 

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تأتي ورشة العمل استكمالًا لورشة العمل الأولى التي استضافتها مكتبة الإسكندرية في 28 يناير 2025.

 

وتناولت الورشة المتطلبات الأساسية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتحديات التي تواجه جهود الحفظ، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية بهذا المجال.

 


مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات

 

كما استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية في مكتبه وفدًا من أعضاء مجلس إدارة جمعية الامارات للمكتبات والمعلومات، برئاسة فهد علي المعمري.

 حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، والأستاذة هبة الرافعي القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.

 


أكد الدكتور أحمد زايد، خلال اللقاء، انفتاح مكتبة الإسكندرية على التعاون مع كبريات المكتبات العالمية، بما في ذلك المكتبات التي أنشئت في دول منطقة الخليج العربي، وأشاد بالطفرة النوعية التي شهدها قطاع المكتبات في تلك الدول. 

 

وقال ان العالم كله يأخذ برؤية جديدة تتعلق بوظيفة المكتبة، وبأنها وعاء لنشر المعرفة، وإتاحة العلم، والتشجيع على القراءة، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية لديها مراكزها البحثية، ومجلاتها العلمية المحكمة، مثلها مثل أعرق المكتبات على مستوى العالم.

 وعقب اللقاء تبادل الدكتور أحمد زايد الهدايا التذكارية مع الضيوف، وبعدها  أجرى أعضاء الوفد  جولة تفقدوا فيها مكتبة الإسكندرية.

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مكتبه الإسكندرية الاسكندرية بالمملكة المتحدة الدكتور أحمد زايد

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