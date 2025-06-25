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ثقافة وفنون

عرض "حذاء مثقوب تحت المطر" و"الطينة" ضمن فعاليات مهرجان الفرق المسرحية الليلة

مسرح السامر، فيتو
مسرح السامر، فيتو

يستمر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، في تقديم عروضه المجانية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض الطينة 

ويشهد اليوم الأربعاء عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "الطينة" لفرقة بيت ثقافة الطارف، تأليف صلاح كريم الشاوري، وإخراج جاسر حسين، ويعرض في السابعة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

وتدور أحداثه في إطار درامي تمتزج فيه الواقعية بالعبث، من خلاله مناقشة عدد من القضايا المجتمعية منها الزواج المبكر، والغيرة المرضية، الهجرة غير الشرعية، وغيرها.

عرض حذاء مثقوب تحت المطر 

أما العرض الثاني بعنوان "حذاء مثقوب تحت المطر" لفرقة قصر ثقافة الشاطبى، ويعرض في التاسعة مساء، على مسرح السامر بالعجوزة.

العرض عن نص "المسخ" لفرانز كافكا، تأليف محمد السوري، وإخراج سامح الحضري، وتنتمي فكرته إلى مسرح العبث، وتدور الأحداث حول شاب يواجه ضغوطا حياتية متزايدة بسبب كثرة الأعباء، لا سيما بعدما يتحمل مسئولية رعاية أسرته إثر إصابة والده بأزمة نفسية.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وتتكون لجنة التحكيم من: الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج الدكتور سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور، ويصاحبها نشرة يومية.

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المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض الطينة عرض حذاء مثقوب تحت المطر مسرح قصر ثقافة روض الفرج

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