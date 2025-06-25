متى يحصل لاعبو بيراميدز على مكافأة دوري أبطال أفريقيا؟

لم يحصل لاعبو فريق بيراميدز على مكافأة دوري أبطال أفريقيا، الذي فاز بلقبه نسخة الموسم الماضي حتى الآن.

وقرر مجلس إدارة نادي بيراميدز صرف مكافأة دوري أبطال افريقيا مع بداية فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

فترة إعداد فريق بيراميدز

وقرر بدء فترة إعداد فريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد أول يوليو القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وحصل فريق بيراميدز علي راحة سلبية منذ السادس من يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو القادم يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى بملعب الدفاع الجوي.

معسكر أوروبي لبيراميدز

وأنهى هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاتفاق علي إقامة الفريق الأول بالنادي معسكر خارجي بأوروبا استعدادا للموسم الجديد.

وسافر هاني سعيد منذ عدة أيام للاتفاق على إقامة المعسكر وتحديد الفندق الذي سيقيم فيه الفريق وأيضا الملعب الذي سيتدرب عليه والمباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر



ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين خلال شهر يوليو القادم بدولة تركيا.

وحسم مصدر داخل نادي بيراميدز مصير الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي بالبقاء مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

موعد انطلاق الموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجمعة 8 أغسطس هو موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري 2025-2026 ويتم الانتهاء من الدوري المصري في مايو عام 2026.

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