الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصيادلة تنتفض ضد تعديلات الإيجار القديم: لسنا كالمحلات التجارية أو الشقق السكنية

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.

العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة

 

وقال "سنجاب": إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.

 وأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.

وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات. 

وقال: "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".

فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا

 

وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.

وزير الصحة يشهد توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة XGY للأجهزة الطبية

الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالشيخ زايد

واختتم "سنجاب" حديثه بالتأكيد على أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن. لذلك، لا يجب أن يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإيجار القديم المحال التجارية النقابة العامة للصيادلة الوحدات السكنية تعديلات قانون الايجار تعديلات الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم

مواد متعلقة

الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالشيخ زايد

خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية

6 نصائح للاهتمام بالصحة النفسية بعد التشخيص بسرطان الثدي

البالطو الأبيض.. فى قبضة «السُّخرة».. معاناة نواب الأطباء بين ضغط العمل وسوء الأوضاع المادية والسكنية

وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون المشترك

الصحة العالمية تصنف مصر ضمن الفئة الأعلى في تنفيذ برامج مكافحة العدوى

مستشفى 15 مايو ينجح في جراحة عاجلة لإزالة أكياس مائية بالمخ لسيدة 63 عاما

استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

يمهل ولا يهمل، علاء مبارك يكشف أمرا خطيرا تعاني منه إسرائيل وينذر بنهايتها

مدرب الزمالك الجديد، فيريرا يظهر في الصورة (تفاصيل)

زغلول صيام يكتب: تكريم وزير المالية للأندية حلال ولا حرام؟ واشمعنا الترسانة والصيد البحري وسموحة؟!

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

ترامب يحذر إيران من ضربة جديدة

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

رحل اليوم عن 74 عامًا، محطات مؤثرة في حياة الممثل والمنتج عماد محرم

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

بعد وسام أبو علي.. نجوم سبقوه في تسجيل الهاتريك بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدب في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

عباس شومان: الهجرة النبوية كانت حدثًا فارقًا في مسار الرسالة الإسلامية

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية